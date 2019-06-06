До яких захворювань може призвести порушення сну

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До яких захворювань може призвести порушення сну
До яких захворювань може призвести порушення сну / magazin.kremmania.hu

Американські дослідники вивчили вплив непостійних графіків сну і з’ясували, що це може збільшити ризик розвитку гіпертонії, діабету.

Вчені з Жіночої лікарні Брігама протягом 6 років стежили за понад 2 тисяч людей, пише Daily Mail.

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Вік учасників – від 45 до 84 років.

Дослідники з'ясували, що порушення в режимі сну на годину і більше підвищують ризик розвитку гіпертонії, діабету, ожиріння на 27%.

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Також експерти зафіксували різкі відмінності в порушеннях обміну речовин залежно від регулярності режиму сну. За словами вчених, значення мала кожна година невідповідності режиму сну і неспання. Кожні 60 хвилин невідповідності графіку сну пов’язують з ризиком порушення обміну речовин на 27%.

Дослідники пояснили, що причина такого негативного ефекту криється в циркадних ритмах. Саме вони відповідають за рівень гормонів в організмі, а також впливають на викид інсуліну в кров.

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Теги: Лікування Здоров'я Новини Здоров'я Серцево-судинні захворювання Ожиріння Шлунково-кишковий тракт
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