До яких захворювань може призвести порушення сну

Американські дослідники вивчили вплив непостійних графіків сну і з’ясували, що це може збільшити ризик розвитку гіпертонії, діабету.

Вчені з Жіночої лікарні Брігама протягом 6 років стежили за понад 2 тисяч людей, пише Daily Mail.

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Вік учасників – від 45 до 84 років.

Дослідники з'ясували, що порушення в режимі сну на годину і більше підвищують ризик розвитку гіпертонії, діабету, ожиріння на 27%.

Також експерти зафіксували різкі відмінності в порушеннях обміну речовин залежно від регулярності режиму сну. За словами вчених, значення мала кожна година невідповідності режиму сну і неспання. Кожні 60 хвилин невідповідності графіку сну пов’язують з ризиком порушення обміну речовин на 27%.

Дослідники пояснили, що причина такого негативного ефекту криється в циркадних ритмах. Саме вони відповідають за рівень гормонів в організмі, а також впливають на викид інсуліну в кров.

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