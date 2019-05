До яких захворювань призводить відсутність сніданку

Останні дослідження настійно не рекомендують пропускати сніданки. Якщо ви не їсте вранці, вас чекають проблеми зі здоров'ям – причому вони будуть ще серйозніше, якщо налягати на вечерю.

У статті китайських і американських дослідників, опублікованій в Journal of the American College of Cardiology, стверджується: пропуск сніданку пов'язаний з підвищеним ризиком смерті від серцево-судинних захворювань. До таких висновків вчені дійшли, проаналізувавши дані з американського Національного дослідження стану здоров'я і харчування населення за 1988-1994 роки.

Матеріали містили інформацію про 6550 американців у віці від 40 до 75 років, у яких в анамнезі не було згадок про серцево-судинних захворюваннях або раку. Середній вік респондента склав 53,2 роки. Приблизно 48% учасників опитування були чоловіками. Було зареєстровано 2318 випадків смерті, в тому числі 619 – від серцево-судинних захворювань.

Респондентам ставилося запитання "Як часто ви снідаєте?", а можливі відповіді включали "кожен день", "кілька днів на тиждень", "рідко" і "ніколи".

Опитування показало, що серед учасників дослідження 5,1% ніколи не снідали, 10,9% робили це рідко, приблизно 25% снідали кілька разів на тиждень (але не кожен день) і 59% не пропускали сніданок.

Виявилося, що у першої групи людей (хто ніколи не снідав) після поправок на вік, стать, етнічне походження, соціально-економічний статус, особливості харчування і способу життя, на 87% був вищий ризик смертності від серцево-судинних захворювань, ніж в останньої (хто снідає щодня). Загальний ризик смертності у першої групи (в порівнянні з другою) виявився теж вище – на 19%.



Сніданок зменшує ризик передчасної смерті

В іншому дослідженні бразильських вчених, опублікованій в European Journal of Preventive Cardiology, повідомляється, що у людей, які пропускають сніданки, але щільно вечеряють перед сном, в 4-5 разів підвищено ризик передчасної смерті, стенокардії або повторного інфаркту міокарда через 30 діб після виписки зі стаціонару через настання серцевого нападу.

