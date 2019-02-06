До якої небезпечної хвороби може призвести перегляд телевізора

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Перегляд телевізора зібльшує ризик ровитку раку товстого кишечника та прямої кишки
Перегляд телевізора зібльшує ризик ровитку раку товстого кишечника та прямої кишки / huffingtonpost.com

Міжнародна група вчених з'ясувала, що у молодих людей збільшується ризик розвитку раку товстого кишечника та прямої кишки через те, що вони довго сидять, у тому числі за переглядом телевізора.

Статистика свідчить: в усьому світі підвищилася захворюваність на колоректальний рак серед людей молодше 50 років, пише EurekAlert!.

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Вчені провели аналіз даних 89 тисяч жінок, які отримали під час довготривалого дослідження Nurses 'Health Study II. Вони оцінили, скільки часу учасниці проводили в сидячому положенні.

 
Колоректальний рак – що це?
Це захворювання, при якому злоякісна пухлина утворюється у тканинах товстої кишки.

За 20 років досліджень були виявлені 118 випадків колоректального раку в молодому віці. Вчені заявили, що перегляд телевізора більше ніж годину в день збільшує ризик захворювання на 12%, а понад дві години – на 70%. На цей зв'язок не впливає індекс маси тіла і фізичні вправи. Останнє вказує на те, що малорухливий спосіб життя є окремим фактором розвитку раку.

Двохгодинний перегляд телевізора збільшує ризик колоректального раку на 70%
Двохгодинний перегляд телевізора збільшує ризик колоректального раку на 70%

Дані дослідження контрастують з фактом, що люди похилого віку рідше страждають на цей тип злоякісних пухлин. Новоутворення в більш молодому віці мають інші молекулярні характеристики, що робить їх більш агресивною формою. Через те, що їх виявляють на пізніших стадіях, це сприяє високій смертності.

 
Колоректальний рак – причини виникнення
• вік 50 і більше років;
• наявність випадків захворювання на рак товстої чи прямої кишки у близьких родичів;
• перенесені пацієнтом раніше онкологічні захворювання ободової кишки, прямої кишки, – яєчників, матки або молочної залози;
• наявність поліпів товстої кишки (доброякісні утворення слизової оболонки, що мають форму випинання);
• наявність у пацієнта виразкового коліту (наявність виразок слизової оболонки товстої кишки) або хвороби Крона.

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Теги: Здоров'я Лікування Онкозахворювання
Джерело: 24 Канал
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