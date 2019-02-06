До якої небезпечної хвороби може призвести перегляд телевізора

Міжнародна група вчених з'ясувала, що у молодих людей збільшується ризик розвитку раку товстого кишечника та прямої кишки через те, що вони довго сидять, у тому числі за переглядом телевізора.

Статистика свідчить: в усьому світі підвищилася захворюваність на колоректальний рак серед людей молодше 50 років, пише EurekAlert!.

Читайте також: Назвали причину епідемії раку серед молодих людей

Вчені провели аналіз даних 89 тисяч жінок, які отримали під час довготривалого дослідження Nurses 'Health Study II. Вони оцінили, скільки часу учасниці проводили в сидячому положенні.

Колоректальний рак – що це? Це захворювання, при якому злоякісна пухлина утворюється у тканинах товстої кишки.

За 20 років досліджень були виявлені 118 випадків колоректального раку в молодому віці. Вчені заявили, що перегляд телевізора більше ніж годину в день збільшує ризик захворювання на 12%, а понад дві години – на 70%. На цей зв'язок не впливає індекс маси тіла і фізичні вправи. Останнє вказує на те, що малорухливий спосіб життя є окремим фактором розвитку раку.



Двохгодинний перегляд телевізора збільшує ризик колоректального раку на 70%

Дані дослідження контрастують з фактом, що люди похилого віку рідше страждають на цей тип злоякісних пухлин. Новоутворення в більш молодому віці мають інші молекулярні характеристики, що робить їх більш агресивною формою. Через те, що їх виявляють на пізніших стадіях, це сприяє високій смертності.

Колоректальний рак – причини виникнення • вік 50 і більше років;

• наявність випадків захворювання на рак товстої чи прямої кишки у близьких родичів;

• перенесені пацієнтом раніше онкологічні захворювання ободової кишки, прямої кишки, – яєчників, матки або молочної залози;

• наявність поліпів товстої кишки (доброякісні утворення слизової оболонки, що мають форму випинання);

• наявність у пацієнта виразкового коліту (наявність виразок слизової оболонки товстої кишки) або хвороби Крона.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.