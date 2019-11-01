Добре забуті старі: у яких скандалах фігурують заступники Скалецької

Медична реформа – це "афера року", "каламбур та нісенітниця", "геноцид українців" – саме з такими заявами ще пів року тому виступали ті, хто сьогодні очолюють Міністерство охорони здоров'я. Але сьогодні їх риторика кардинально змінилася. Мовляв, реформа гарна і її треба продовжувати.

Минуле Скалецької

Зоряна Скалецька – нова міністерка охорони здоров'я. Більш відома як Зоряна Черненко. Цікаво, що за день до свого призначення міністром вона повернула дівоче прізвище Скалецька. І це не дивно, адже Зоряна Скалецька всебічно переконує нас у необхідності продовження медичної реформи. А от Зоряна Черненко була одним з головних її критиків, а свого часу навіть виступала на підтримку Юлії Тимошенко та її нового "курсу змін".

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Пані Зоряна на форумі Юлії Тимошенко критикує медичну реформу разом з самою лідеркою "Батьківщини, Ольгою Богомолець та іншими ярими противниками змін у системі охорони здоров'я. Ще 2 роки тому нова очільниця МОЗу виступає на регіональному форумі й розказує, що реформа охорони здоров'я – це повний "каламбур і нісенітниця".

Але вже за пів року, призначивши Зоряну Черненко, а тепер вже Скалецьку керувати медициною у країні нас запевнили, що відкату реформи не буде. Нова міністерка все продовжить і навіть покращить. От тільки, на жаль, у реформу і покращення важко віриться, коли більшість людей і радників з оточення нової очільниці МОЗ – це люди часів Богатирьової та найбільші противники тієї реформи, продовжувати яку вони мають радити новому керівництву.

Скандали, у які потрапляли заступники Скалецької

► Ольга Голубовська

Так, наприклад, однією з радниць нової міністерки стала Ольга Голубовська, яка за часів регіоналки Богатирьової обіймала посада головного інфекціоніста країни. Саме вона "просувала" застарілі та в декілька разів дорожчі препарати для лікування гепатиту С, оскільки єдиним постачальником їх у країні був одіозний фармацевтичний дистриб'ютор Петро Багрій. Саме його до Майдану пов'язували з більшістю схем по закупівлі ліків, що працювали за часів Богатирьової.

Засвітилася радниця колись і у скандалі з препаратом "Альфапег" для лікування гепатиту С, який вона так само просувала для закупівель за державний кошт. Цікаво, що пізніше через несумлінні клінічні дослідження цей препарат позбавили реєстрації. Тобто головний інфекціоніст в країни просувала на державні закупівлі препарат, який не мав нормальних клінічних досліджень.



Однією з радниць нової міністерки стала Ольга Голубовська

Не змінила свого "курсу роботи" пані Голубовська і зараз. Кілька тижнів тому вибухнув новий корупційний скандал: виявилося, що вона отримувала гонорар від фармацевтичної компанії, чий препарат змушувала включити до державних закупівель.

Препарат не звичайний, а по 4 тисячі доларів за курс, у той час як аналог, який закуповує держава коштує 100 доларів за курс. У 40 разів дорожче хотіла змусити купувати державу препарат лікарка, замість того, щоб пролікувати більше хворих. Виплати ж її гонорарів від компанії-виробника дорого препарату, звичайно ж лише випадковість. Чи варто говорити про те, що після втечі Богатирьової Ольгу Голубовську з МОЗу таки звільнили, після чого вона стала одним з головних критиків реформи.

► Андрій Гук

Ще одним радником нової очільниці МОЗу Зоряни Скалецької став Андрій Гук заступник директора з науково-організаційної роботи Інституту нейрохірургії ім. Ромоданова. Він теж був критиком медичної реформи і ходив на акції протесту.

Вийти "на стежку війни" як не дивно його змусила не незгода з окремими ідеями реформи, а відмова України від закупівлі ліків країни-агресора. Проте, це не завадило новій команді у міністерстві призначити його радником, який повинен за їх словами теж продовжувати реформу.



Андрій Гук

Згідно з законом, Гук не був зобов'язаний подавати декларацію, але його керівник – головний лікар Інституту нейрохірургії Євгеній Педаченко її подав. Пан Педаченко, разом з дружиною задекларували 5 земельних ділянок, 2 будинки, один з яких на 400 квадратних метрів в елітному передмісті Києва, 2 квартири, одна з яких в Криму та елітне авто Audi Q7. Готівкою у сім’ї на двох задекларовано майже 100 тисяч доларів. І це все – за роки роботи у системі охорони здоров'я, при мізерних зарплатах лікарів та медичного персоналу.

► Олександр Чумак

Ще один новий радник Зоряни Скалецької – Олександр Чумак. Він бізнесмен і співвласник однієї з фармацевтичних компаній України. Мабуть, нова команда МОЗу ніколи не чула словосполучення "конфлікт інтересів", а тут все ще цікавіше. Олександр Чумак є близьким соратником Петра Багрія. Того самого одіозного фармацевтичного дистриб'ютора, пов'язані компанії з якими вигравали більш ніж 90% тендерів по окремих програмах державних закупівель ліків у часи Богатирьової.

Як бачимо, команда нової Міністерки охорони здоров'я Зоряни Скалецької – це добре забуті кадри часів Богатирьової, яка тікала з України після Майдану через схеми дерибану. Це люди, які нещадно критикували реформу, яка дозволила підняти зарплати сімейним лікарям щонайменше вдвічі. Тепер вони сягають в залежності від кількості пацієнтів до 25 тисяч гривень на місяць.

З нового року реформа повинна дійти від сімейних лікарів до поліклінік і лікарень. Це дозволить значно підняти заплати лікарям і медичному персоналу там, а українцям не платити додаткові “подяки” зі своїх кишень лікарям. Чи станеться це з командою антиреформаторів медицини в МОЗі – це питання, відповідь на яке ми побачимо вже з 1 січня 2020 року.