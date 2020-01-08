Добрі вчинки здатні полегшити больові симптоми

Дослідники помітили, що люди-альтруїсти, які часто роблять добрі вчинки, відчувають менше болю, ніж егоїсти.

Відомо, що коли людина робить хороші вчинки просто так, її мозок продукує дофамін, що сприяє гарному настрою, повідомляє PNAS.

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Але тепер дослідники ще й виявили, що альтруїзм може притупити відчуття болю.

Аби більше дізнатися про те, як така поведінка впливає на сприйняття болю, дослідники провели чотири експерименти.

Під час першого експерименту фахівці попросили людей, що здають кров після землетрусу, оцінити біль від уколу голки. Вони виявили, що люди, які добровільно здавали кров, були стійкішими до болю, ніж інші.

У другому експерименті дослідники попросили добровольців переглянути керівництво для дітей-мігрантів, знаходячись в холодних умовах. Вони помітили, що добровольці не так відчували холод як ті, хто не добровільно його переглядали.

Впродовж третього експерименту дослідники порівняли онкохворих. Виявилось, що ті пацієнти, які допомагали іншим доглядати за собою, відчували менший біль ніж ті, хто турбувався лише про себе.

В останньому експерименті дослідники попросили добровольців пожертвувати гроші, щоб допомогти дітям-сиротам, після чого кожен з добровольців пройшов МРТ під невеликою напругою струму. Дослідники виявили, що реакція мозку була меншою у тих, хто не відмовився від пожертви.

Цікаво, що чим більше добровольці відчували, що їх пожертвування допомогло сиротам, тим менше їх мозок реагував на шок.

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