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Дочка працює у дитсадку: з ким контактувала перша жертва коронавірусу в Україні

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З ким контактувала перша жертва коронавірусу в Україні / dsns.gov.ua/ua

Першою жертвою коронавірусу в Україні стала 71-річна жінка з Радомишля, яка нещодавно повернулася з Польщі. Померла контактувала з родичами та лікарями.

Усіх 22 людей, які контактували з 71-річною жінкою, уже ізолювали. Серед них її дочка, завгосп одного з дитячих садків Святошинського району Києва, повідомляє "Обозреватель".

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Дочка померлої контактувала з нею з 8 по 11 березня. В ізоляцію також відправили ще двох співробітниць дитячого садка.

Обидві – жительки Коцюбинського під Києвом. Вони працюють нянею та помічницею вихователя, а живуть у Святошинському районі.

Жінки відмовилися спілкуватися з журналістами.

Ситуація з коронавірусом у Радомишлі: що відомо

  • Через коронавірус у Радомишлі ввели надзвичайний стан: зупинили рух транспорту, закрили ринки, людям на в'їзді та виїзді з міста повинні міряти температуру.
  • 71-річну жінку з Радомишля 12 березня госпіталізували із підтвердженим випадком Covid-19. Наступного дня вона померла. 
  • У лютому жінка подорожувала Польщею. На початку березня повернулася до Львова, гостювала у родичів, а потім приїхала до свого міста.
  • Відомо, що 8 березня жінка приходила в церкву, хоча перші симптоми хвороби у неї проявилися ще 3 березня.

В Україні до 3 квітня триває карантин через можливе поширення коронавірусу. Захворювання підтвердили у 3 людей: у двох жителів Чернівців та у померлої жінки з Житомирщини.

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Де можна пройти тест на коронавірус в Україні / Інфографіка 24 каналу

Все про коронавірус: 12 корисних статей
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Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Новини України Здоров'я Коронавірус Covid-19 Лікування Коронавірус в Україні Жертви Новини Житомира
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