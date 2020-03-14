Дочка працює у дитсадку: з ким контактувала перша жертва коронавірусу в Україні

Першою жертвою коронавірусу в Україні стала 71-річна жінка з Радомишля, яка нещодавно повернулася з Польщі. Померла контактувала з родичами та лікарями.

Усіх 22 людей, які контактували з 71-річною жінкою, уже ізолювали. Серед них її дочка, завгосп одного з дитячих садків Святошинського району Києва, повідомляє "Обозреватель".

До теми У Радомишлі дезінфікували церкву, автовокзал, і заборонили автобусні перевезення: фото та відео

Дочка померлої контактувала з нею з 8 по 11 березня. В ізоляцію також відправили ще двох співробітниць дитячого садка.

Обидві – жительки Коцюбинського під Києвом. Вони працюють нянею та помічницею вихователя, а живуть у Святошинському районі.

Жінки відмовилися спілкуватися з журналістами.

Ситуація з коронавірусом у Радомишлі: що відомо

Через коронавірус у Радомишлі ввели надзвичайний стан: зупинили рух транспорту, закрили ринки, людям на в'їзді та виїзді з міста повинні міряти температуру.

71-річну жінку з Радомишля 12 березня госпіталізували із підтвердженим випадком Covid-19. Наступного дня вона померла.

У лютому жінка подорожувала Польщею. На початку березня повернулася до Львова, гостювала у родичів, а потім приїхала до свого міста.

Відомо, що 8 березня жінка приходила в церкву, хоча перші симптоми хвороби у неї проявилися ще 3 березня.

В Україні до 3 квітня триває карантин через можливе поширення коронавірусу. Захворювання підтвердили у 3 людей: у двох жителів Чернівців та у померлої жінки з Житомирщини.



Де можна пройти тест на коронавірус в Україні / Інфографіка 24 каналу