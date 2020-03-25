Додатковий мільйон упаковок "Парацетамолу" з'явиться в аптеках
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До кінця березня фармацевтична компанія "Дарниця" випустить додатковий мільйон упаковок препарату "Парацетамол".
Компанія змінила пріоритети та зосереджена зараз на виробництві противірусних, а також жарознижуючих засобів. Про це повідомив очільник ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків на своїй фейсбук-сторінці.
До слова Підвищену температуру при коронавірусі можна збивати лише одним препаратом
"До кінця березня буде випущений додатковий 1 мільйон упаковок "Парацетамол-Дарниця", – сказа він.
За його словами, в наступні місяці "Дарниця" готова забезпечити попит на цей препарат.
Увага! Медики наголошують, якщо у вас появляються симптоми коронавірусу, не займатися самолікуванням, а одразу звертатися до лікарів.
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