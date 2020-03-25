Додатковий мільйон упаковок "Парацетамолу" з'явиться в аптеках

До кінця березня фармацевтична компанія "Дарниця" випустить додатковий мільйон упаковок препарату "Парацетамол".

Компанія змінила пріоритети та зосереджена зараз на виробництві противірусних, а також жарознижуючих засобів. Про це повідомив очільник ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків на своїй фейсбук-сторінці.

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"До кінця березня буде випущений додатковий 1 мільйон упаковок "Парацетамол-Дарниця", – сказа він.

За його словами, в наступні місяці "Дарниця" готова забезпечити попит на цей препарат.

Увага! Медики наголошують, якщо у вас появляються симптоми коронавірусу, не займатися самолікуванням, а одразу звертатися до лікарів.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу