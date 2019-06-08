Додаток для смартфона допоможе вилікувати мігрень

Ефективність такого підходу була підтверджена в ході недавнього дослідження. Виявилося, що додаток для смартфонів навчає пацієнтів навичкам, необхідних для управління мігренню.

Компанія Theranica з Ізраїлю, розробник біомедичних технологій, представила додаток для послаблення головного болю під час мігрені Nerivio Migra.

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Додаток допомагає пацієнтам навчатися м'язової релаксації – різновиди поведінкової терапії, в якій пацієнти досягають розслаблення різних м'язових груп, що призводить до зменшення стресу. Під час дослідження були проведені оцінки клінічної ефективності додатку у лікуванні мігрені, а також можливого включення його в стандартну терапію під наглядом лікаря.



Мігрень можна вилікувати за допомогою смартфона

Результати спостережень однозначно показали, що пацієнти можуть використовувати поведінкову терапію, якщо отримують легкий доступ до неї, вставляють цей різновид лікування у свій графік. Велике значення має і доступність терапії. Автори дослідження вважають, що лікарям потрібно переглянути підхід до лікування мігрені, оскільки багато з нині існуючих засобів терапії не завжди ефективні.

Мігрень – симптоми Пульсація та біль з одного боку голови;

безсоння та інші порушення сну;

запаморочення;

больові відчуття позаду шиї, а згодом – ближче до голови;

сльозотеча та закладеність носа, що є передвісниками мігрені;

біль в очах або у ділянці за ними;

нерідко виникає блювота та нудота;

похмільний синдром після мігрені – слабкість, запаморочення у голові, нездатність концентрувати увагу.

У дослідження взяли участь 51 пацієнт з мігренню. Їх просили застосовувати додаток протягом 90 днів і вести записи про те, наскільки частими й інтенсивними бувають головні болі. Під час досліджень середньостатистичний пацієнт мав 13 приступів на місяць. 39% з них також стикалися з тривожними станами, а у 30% була депресія. Після використання мобільного додатка кількість і інтенсивність болю знизилися у 51% пацієнтів протягом 6 тижнів і ще у 29% через три місяці.

Як працює прилад від мігрені дивіться відео:

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