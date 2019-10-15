Дофамінове голодування – новий дивний тренд здорового способу життя

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Контролюйте час користування смартфонами
Контролюйте час користування смартфонами / mag.octoly.com

Каліфорнійський психолог забив на сполох через надмірну кількість часу, який суспільство проводить зі своїми гаджетами.

Наприклад, середньостатистичний американець витрачає 11 годин в день на перегляд соцмереж чи серіалів. Каліфорнійський психолог Кемерон Сепах впевнений, що це ненормально, розповідає Business Insider.

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Сучасна економіка будується на формуванні залежностей. Мова не лише про фаст-фуд, а й про інформацію.

Вчений опублікував на своїй сторінці пост про "дофамінове голодування" – метод, який він використовує для боротьби з різними залежностями. Публікація швидко отримав популярність, понад 100 000 переглядів і кілька тисяч коментарів.

Ідея полягає в тому, що час на перегляд Instagram чи Facebook, перелаштовує роботу мозку.


Перенасичення інформацією небезпечне для роботи мозку

Необмежене поглинання інформації викликає постійне вироблення дофаміну – нейромедіатора, який відповідає за мотивацію.

З часом мозок звикає до підвищеного рівня дофаміну, тому для того, аби отримати потрібний рівень дофаміну, часу в соцмережах потрібно проводити щоразу більше. Так і формується залежність.

До того ж знижуються концентрація уваги, здібність керувати емоціями та радіти простим речам.

Вчений пропонує переглянути споживання інформаційних технологій таким чином, аби в мозку була можливість відволікатися та перезавантажуватися. Наприклад, замість того, аби читати пости в Twitter, корисніше прочитати книгу.

Але рекомендації вченого вже встигли перекрутити, і пропонують на зовсім відмовлятися від будь-якого споживання інформації, чи навіть розмов з друзями, адже це теж може підвищувати рівень дофаміну.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Мозок
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