Як доглядати за жирною шкірою обличчя: поради дерматолога

Люди з жирною шкірою часто вкрай негативно налаштовані до неї, однак, у жирної шкіри переваги, в порівнянні з сухою шкірою. Така шкіра, як правило, стійкіша до впливу навколишнього середовища, на ній менше помітні зморшки.

В бажанні позбутися від жирного блиску, люди часто вдаються до досить агресивних методів очищення: мило (іноді господарське), спиртові розчини, скраби, розповіла дерматолог Анна Трушина.

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Але використання "сильних" мийних засобів може привести до зворотного ефекту: надмірного вироблення шкірного сала, подразнення шкіри та появи запалення. Делікатний догляд, що дозволяє знайти баланс між усуненням надлишкової жирності і зволоженістю – це ключ до краси жирної шкіри.

Як доглядати за жирною шкірою?

Двічі в день очищайте вашу шкіру з використанням м'яких пінних мусів, гелів або пінок. Засіб необхідно спінити в долонях і потім м'якими масажними рухами умити обличчя, приділяючи особливу увагу проблемним зонам. Уникайте тертя і грубого механічного впливу на шкіру, це може призвести до її травмування і запалення.

При наявності комедонів ("чорних цяток") зверніть увагу на засоби, що містять у складі саліцилову кислоту.



Жирна шкіра потребує особливого догляду / Pinterst

Всі косметичні засоби, що використовуються вами, повинні бути з позначкою "некомедогенно" на етикетці (тобто вони не будуть закривати пори), у тому числі засоби для очищення. До комедогенних компонентів належать, зокрема, масло авокадо, масло какао, кокосове масло, масло енотери, ланолін, лаурет-4, лаурінова кислота, червоні барвники, соєва олія, стеаринова кислота і багато інших.

Не використовуйте косметику на основі спирту.

Жирна шкіра також потребує зволожувального догляду. Використовуйте зволожувальні засоби з легкою текстурою, у формі емульсії, гелю, сироватки.

У сонячні дні використовуйте сонцезахисні засоби.

Вибирайте декоративну косметику на водній основі без масел, не забувайте змивати її перед сном.

Протягом дня для усунення жирного блиску, можна використовувати паперові серветки. Акуратно промокніть надлишки жиру, або використовуйте матуючі серветки.

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