Доказова медицина проти альтернативної: кому варто довіряти

Критики називають доказову медицину "модним напрямком, який йде від молодих, самовпевнених медиків, які прагнуть принизити роботу досвідчених клініцистів шляхом поєднання епідеміологічного жаргону і маніпуляціями зі статистичними методами.

Науковий підхід має на меті використання тих препаратів, які є найбільш безпечними серед найбільш ефективних. Лікарі, які практикують доказову медицину, ніколи не будуть призначати надмірне лікування, розповіли отоларинголог Марія Євдокимова та фармаколог Галина Бочкарьова.

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У чому суть доказової медицини?

Не призначати хворому нові лікарські препарати, якщо не має відомостей про їхню ефективність та безпеку. Якщо людині потрібна антибактеріальна гормональна терапія, наприклад, при пневмонії, вона буде призначена. Але це тому, що ризики від відсутності лікування при захворюванні набагато вищий, ніж ризики від лікування.



Доказова медицина має на меті не зашкодити пацієнту

Чому багато людей незадоволені доказовою медициною?

Обурення багатьох медиків обумовлено усвідомленням того, що вони приймали неправильні рішення поки не ознайомились з доказовою медициною.

Наука обережна і не робить поспішних висновків. Перш ніж застосовувати той чи інший метод лікування, лікарі повинні переконатися не тільки в тому, що лікування ефективне, але і в тому, що воно безпечне.

Доказова медицина має на меті допомогти пацієнтові, а не нашкодити йому. Але при цьому з'являється все більше нових препаратів, нових технологій, і, зрозуміло, дані змінюються. Світ взагалі мінливий, це відбувається в будь-якій сфері. При цьому існує кілька різних методів лікування одного і того ж захворювання, і різні лікарі можуть мати свій погляд – це нормально.

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