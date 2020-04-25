24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Доки треба буде носити маски й дотримуватися дистанції: відповідь Шмигаля

- Читать новость на русском
Шмигаль прокоментував ймовірний час закінчення дії масочного режиму
Шмигаль прокоментував ймовірний час закінчення дії масочного режиму / Колаж 24 каналу

Українці повинні носити засоби індивідуального захисту протягом 2020 року і, можливо, протягом 2021 так само. Таку думку висловив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Голова Кабінету Міністрів України 24 квітня в ефірі телеканалу "Інтер" прокоментував план виходу України з карантину. 

Важлива інформація! План виходу України з карантину

Зокрема, він відповів на питання щодо того, доки людям треба буде носити маски та дотримуватися соціальної дистанції. Денис Шмигаль переконує, що в уряді вже є розуміння того, з якими обмеженнями Україні доведеться жити далі.

Це так звана "економіка недоторканості": соціальна дистанція, засоби індивідуального захисту і, відповідно, ті обмеження, в яких ми живемо вже сьогодні. І будемо змушені жити – в цьому році точно, а можливо і в наступному,
– пояснив Шмигаль.

Голова Кабміну вважає, що люди повинні звикнути саме до такої моделі поведінки й дотримуватися її не лише зараз, а й у майбутньому.

Коронавірус в Україні станом на 24 квітня зафіксували у понад 7,5 тисячі людей, 193 людини померли від наслідків COVID-19. 

План виходу уряду з карантину, зауважимо, опублікований без прив'язки до конкретної дати початку його реалізації. Наразі достеменно відомо, що дію обмежувальних заходів у країні продовжили до 11 травня.

Карантин
Карантин продовжили: деталі / Інфографіка 24 каналу

Автор: Олесь Друкач
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Здоров'я Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль Медицина Здоров'я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста
23 квітня , 15:01 Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста
Олександр Бевза
Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективність
21 квітня , 06:41 Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективність
Олександр Бевза