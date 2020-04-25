Доки треба буде носити маски й дотримуватися дистанції: відповідь Шмигаля

Українці повинні носити засоби індивідуального захисту протягом 2020 року і, можливо, протягом 2021 так само. Таку думку висловив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Голова Кабінету Міністрів України 24 квітня в ефірі телеканалу "Інтер" прокоментував план виходу України з карантину.

Важлива інформація! План виходу України з карантину

Зокрема, він відповів на питання щодо того, доки людям треба буде носити маски та дотримуватися соціальної дистанції. Денис Шмигаль переконує, що в уряді вже є розуміння того, з якими обмеженнями Україні доведеться жити далі.

Це так звана "економіка недоторканості": соціальна дистанція, засоби індивідуального захисту і, відповідно, ті обмеження, в яких ми живемо вже сьогодні. І будемо змушені жити – в цьому році точно, а можливо і в наступному,

– пояснив Шмигаль.

Голова Кабміну вважає, що люди повинні звикнути саме до такої моделі поведінки й дотримуватися її не лише зараз, а й у майбутньому.

Коронавірус в Україні станом на 24 квітня зафіксували у понад 7,5 тисячі людей, 193 людини померли від наслідків COVID-19.

План виходу уряду з карантину, зауважимо, опублікований без прив'язки до конкретної дати початку його реалізації. Наразі достеменно відомо, що дію обмежувальних заходів у країні продовжили до 11 травня.



Карантин продовжили: деталі / Інфографіка 24 каналу