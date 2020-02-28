Доконтактна профілактика ВІЛ: що це таке і скільки людей в Україні приймають PrEP

Кількість людей, які приймають PrEP (пігулка, яка не дає ВІЛ інфікувати організм), збільшилася втричі в Україні. Що таке доконтактна профілактика ВІЛ та хто це використовує – читайте далі.

Як повідомляє Центр громадського здоров'я, у червні 2019 року майже 700 людей в Україні приймали антиретровірусні препарати, які запобігають інфікуванню ВІЛ. А до лютого 2020 року їхня кількість зросла до 2 000.

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Нагадаємо, що один з найважливіших пунктів для захисту від ВІЛ-інфекції є захищений секс, а також табу на спільне використання шприців, голок чи іншого медичного приладдя, пов'язаних із кров'ю.

Профілактика PrEP рекомендована всім, хто має високі ризики інфікуватися вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ). Визначити ризик допоможе лікар – консультацію можна отримати у СНІД-центрі чи кабінеті довіри.

Хто використовує PrEP

чоловіки, які мають секс із чоловіками, — 62%;

дискордантні пари (де лише один партнер має ВІЛ) — 27,2%;

люди, які надають секс-послуги за гроші, — 5%;

гетеросексуальні чоловіки з ризикованою поведінкою — 4,6%;

люди, які вживають наркотики ін’єкційно, — 1%;

трансгендерні люди — 0,2%.

Доконтактна профілактика (ДКП, PrEP) ефективна за умови щоденного прийому, але не забезпечує 100% захисту від ВІЛ-інфекції. PrEP застосовують у комплексі з іншими дієвими методами профілактики: презервативами та систематичним тестуванням на ВІЛ.

Варто пам’ятати, що залишається ризик зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), гепатитами та іншими вірусними захворюваннями.

Побічні дії PrEP

Певні короткострокові побічні дії можуть проявлятися у 30% людей і тривати кілька днів:

нудота;

діарея;

запаморочення голови.

Унаслідок багаторічного прийому препарату можливе незначне зменшення фільтраційної здатності нирок та кількості кальцію у кістковій тканині. У Центрі громадського здоров'я зазначили, що цей побічний ефект ще досліджують. Після припинення вживання засобів PrEP усі функції нормалізуються.

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