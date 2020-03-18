Абсурдні поради Комаровського: як лікар нехтує правилами карантину

Популярний в Україні дитячий лікар Євген Комаровський дав поради батькам на час карантину. Зокрема, він рекомендує гуляти на вулиці. Все б нічого, якби не групами до 5 осіб. Пояснюємо, чому такі "поради" є небезпечними.

Редакція Здоров'я 24 проаналізувала рекомендації відомого педіатра, зіставила їх з міжнародними рекомендаціями ВООЗ, а також обмеженнями, які наразі діють в Україні.

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Що радить Комаровський?

Відповідні рекомендації він опублікував на своєму Телеграм-каналі.

Педіатр переконаний, що дітям можна гуляти під час карантину, але важливо дотримуватися деяких правил. Зокрема, Комаровський зазначив, що прогулянки дітей під час карантину варто здійснювати групами до 5 осіб, під наглядом дорослих, які дотримують дистанцію.

Скріншот допису Комаровського

Чому це неправильно?

Але, чому дорослі повинні зберігати дистанцію, а діти – ні? Вони теж можуть бути зараженими та теж можуть передавати інфекцію. Навіть якщо у них немає симптомів інфекційних хвороб.

Порада гуляти дітям в групах до 5 людей звучить абсурдно! Адже, щоб запобігти поширенню коронавірусу, слід уникати будь-яких тісних контактів зі сторонніми особами та дотримуватися дистанцій у 2-3 метри.

Далі Комаровський зазначив, що дорослі можуть кооперуватися і поки одна мама грає з двома дітьми, друга може виспатися і відпочити від "подвигу материнства".

І знову промах! Адже Ви не можете бути впевненими в тому, що інша мама не є носієм коронавірусу і не заразить всю групу дітей.

Такі рекомендації безвідповідальні. Особливо, якщо врахувати те, що Комаровському довіряє багато українців.

Пам'ятайте! Карантин та зменшення соціальних взаємодій і контактів — можливість убезпечити себе і своїх близьких.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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