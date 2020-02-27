Домашні тварини можуть переносити новий коронавірус

Коронавірус, який викликає захворювання COVID-19, передався людині від іншої проміжної тварини-господаря через мутацію, це могла бути і домашня, і дика тварина.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ).

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За новими даними ВООЗ вірус, який викликає захворювання Covid-19 називається SARS-CoV-2. Найбільш імовірними природними резервуарами для нього є кажани.

Але вважається, що вірус мутував і зміг передатися до людини в іншій проміжній тварині. Нею може бути домашня, дика або одомашнена дика тварина, яку ще не ідентифікували.

Що відомо про коронавірус Covid-2019: головне

Розповсюдження небезпечного коронавірусу почалося з міста Ухань, яке згодом ізолювали. Влада Китаю побудувала окремі лікарні для хворих.

Низка країн зупинили авіасполучення з Китаєм. Вірус поширюється у Європі. Найбільше серед європейських країн постраждала Італія, де вже зафіксували 11 смертей і понад 300 заражених.

За останню добу від коронавірусу померли дві людини у Франції.

Станом на 26 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 тисячі 763 людини. Загальна кількість інфікованих – 81 тисяча 2 особи по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 30 тисяч людей.

В Україні жоден випадок зараження Covid-2019 не підтвердився.



Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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