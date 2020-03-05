Домашні тварини можуть заразитися коронавірусом, але не можуть його передавати

Такий висновок зробили фахівці з Гонконзького відділу сільського господарства, рибальства та охорони природи. Вони провели три дослідження на собаці, у якої результати аналізів на коронавірус виявили слабкий позитивний результат.

Дослідження проводились 27 лютого, 28 лютого та 2 березня, повідомляє Medical Xpress.

До теми: Вчені заперечують, що домашні тварини можуть переносити коронавірус

Фахівці зі Школи громадського здоров'я та Коледжу ветеринарної медицини й наук про життя Гонконзького університету, а також науковці зі Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин одноголосно погодилися з тим, що собаки володіють низьким рівнем зараження коронавірусною інфекцією.

Для того, аби виявити, чи можуть собаки передавати коронавірус, інфіковану тварину помістили разом зі здоровою. Поки що друга тварина не заразилася. Вчені запрошують до дослідження власників будь-яких домашніх тварин, які, ймовірно, можуть бути зараженими.

Втім, вчені вже зробили висновок, що домашні коти та собаки не можуть передавати коронавірус людям. Єдине, що вони можуть – це "підхопити" цей вірус в інфікованого господаря, але мати "слабопозитивний" результат.

Нині немає доказів того, що домашні тварини можуть бути джерелом зараження COVID-19 або що вони хворіють. Окрім дотримання належних правил гігієни, власники домашніх тварин не повинні надмірно турбуватися і ні за яких обставин не повинні відмовлятися від своїх домашніх тварин,

– йдеться в дослідженні.

Хворим людям порадити уникати контакту з домашніми тваринами, і? у випадку змін стану здоров'я улюбленців, порадили звернутися до ветеринара. Фахівці нагадують, що у будь-якому випадку після контакту з тваринами необхідно мити руки.

Коронавірус у цифрах / інфографіка 24 каналу

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