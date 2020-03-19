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Домашній фітнес: як пережити карантин і не набрати зайвих кілограмів

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Кімнатний фітнес: як пережити карантин і не набрати зайвих кілограмів / Фото з відкритих джерел

Через пандемію коронавірусу у світі, чимало країн оголосили про карантин. У ВООЗ наголошують, що безпечніше уникати багатолюдних місць та самоізолюватися вдома. Відтак зрозуміло, що візити у спортзал і тренування у фітнес-центрах є неможливими, однак це не стає причиною відмовитися від спорту.

Не варто хвилюватися про те, якщо у вас немає потрібного обладнання для тренування, або ж місця. Як демонструє американський фітнес-тренер Емілі Дірс на своїй сторінці в інстаграмі, можна займатися спортом вдома і для цього не доведеться навіть вставати з ліжка.

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Відтак, скажімо, можна насолоджуватися улюбленим фільмом і робити вправи у себе в кімнаті. 

Емілі опублікувала підбірку коротких роликів, на яких вона показує, як найкраще тренуватися.

Як займатися спортом вдома: дивіться відео

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Emily Diers (@emdeers)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Emily Diers (@emdeers)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Emily Diers (@emdeers)

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя
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