Що має входити в домашню аптечку: список від сімейного лікаря
Ніхто з нас не застрахований від станів, коли ми відчуваємо фізичний дискомфорт. Тому у домашній аптечці повинен бути необхідний набір медикаментів.
Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповів сімейний лікар Віталій Вавшко.
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Список ліків, які мають бути в домашній аптечці
Він згрупував ліки залежно від причини чи стану, і ось що вийшло:
Жарознижуючі, якщо лихоманка, озноб (температура 38,5 і вище та/або головний біль): парацетамол 10-15 мг/кг, ібупрофен 5-10 мг/кг, наявність термометра.
Нежить. Сольові ізотонічні або гіпертонічні розчини – Аква Маріс, Хьюмер, Маример, Но-соль, Дефлю.
Судиннозвужуючі (до 4 років бажано уникати) – оксиметазолін, ксилометазолін. Приймати не більше 3 р/день до 5 днів. Викликають звикання, і стають неефективними і навіть шкідливими!
Болі в горлі (першіння, дискомфорт при ковтанні) – бензидаміну гідрохлорид (до 4 років, лише на внутрішню поверхню щоки!) – Т-септ, Тантум Верде, Фортеза, Зіпелор, як в розчині, так і в спреї. Деквалінію хлорид – Деквадол, Лізак, Декатилен, Ефізол.
Кашель, як правило, є ускладненням після застуди, проте він буває "сухим" та "вологим", тому препарати від кашлю має призначити лікар після огляду.
Алергія (антигістамінні) – Лоратадин, Цетиризин, Дезлоратадин.
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Для очей (якщо конюктивіт) – Тобраміцин.
Вушні краплі – Феназон, Дроплекс.
Нудота – Домперидон, Метоклопрамід гідрохлорид.
Для зменшення печії – Маалокс, Фосфалюгель.
В кожній домашній аптечці мають бути жарознижуючі
Діарея (гостре харчове отруєння). Лоперамід. Зневоднення при діареї, блювота (регідратація). Пероральний розчин електролітів – Іоніка, Регідрон. Сорбенти (при отруєннях, інтоксикаціях) – Атоксіл, Смекта, Ентеросгель, Сорбенти, біле вугілля.
Знеболюючі – німесулід (німесил, німід), ібупрофен, парацетамол, диклофенак натрію, мелоксикам. Комбіновані за показами (цитрамон, спазмалгон, темпалгін), баралгін (при кольках, ниркових, тощо).
Жінки повинні знати, які пігулки знімають менструальний біль – це може бути но-шпа, таміпул (ібупрофен+парацетамол+кофеїн)
Обробка ран. Повідон-йод (бетадин), хлоргекседин, перекис водню, мазь "Рятувальник". Відкриту рану спиртом не обробляти!
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