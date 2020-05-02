Домашнє насильство під час карантину: що робити та куди звертатися, пояснила Супрун

Через карантин у світі, зокрема й в Україні зросли випадки домашнього насильства. Таку тенденцію можна було б пояснити тим, що люди сидять в чотирьох стінах та відчувають додатковий стрес через вимушену соціальну ізоляцію, але ніщо не може виправдати насильства.

В Україні кількість звернень щодо домашнього насильства зросла майже вдвічі у перший місяць карантину, у порівнянні з попередніми місяцями, повідомляє ГО "Ла Страда-Україна".

Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун пояснила, як саме карантин спричинив більше число випадків домашнього насильства, як йому протидіяти та куди звертатися, якщо ви відчуваєте насильство або є його свідком.

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Як саме карантин підвищує ризики домашнього насилля

За даними Супрун, кожна третя жінка або дівчинка хоча б раз у житті стає жертвою фізичного або сексуального насильства. І найчастіше насильство здійснює партнер. Також від насильства можуть потерпати діти, чоловіки та люди літнього віку.

Треба знати: Насильство може мати різні прояви: побиття, примус до сексу чи зґвалтування, психологічний тиск, зокрема, заборона працювати чи мати власне життя поза родиною, переслідування та домагання, сексуальна експлуатація.

Уляна Супрун “ Ті, хто схильні вчиняти насильство, можуть використовувати ситуацію з карантином на свою користь: збільшувати свою владу та контроль, аби обмежити доступ як до матеріальних, так і до соціальних благ. Зокрема, унеможливити пересування, використання продуктів першої необхідності тощо ”.

Що робити, якщо ви переживаєте домашнє насильство

Будьте готові до того, що соціальна ізоляція може вплинути на психологічний стан вашої родини та/або вашого партнера. Ніхто не винен у тому, що через пандемію COVID-19 ми певний час мусимо жити в нових реаліях.

Зменште джерела стресу. Читайте новини лише на офіційних джерелах, не витрачайте на це заняття цілий день. Підтримуйте зв’язки з рідними та близькими, які можуть вас вислухати та підтримати (як морально, так і практично).

Візьміть під контроль те, що можете контролювати. Дотримуйтеся графіку дня настільки, наскільки це можливо. Займайтеся спортом та спіть достатньо.

Якщо ви знаєте, що насильство може вчинятися у стані алкогольного сп'яніння, позбавтеся алкоголю вдома.

Складіть план безпеки у разі посилення домашнього насильства. Тримайте документи, гроші та речі першої потреби в одному місці. Переконайтеся в тому, що маєте до кого звернутися з проханням по допомогу та знаєте, як можете вийти з дому у разі небезпеки.

Як люди можуть допомогти у випадку вчинення насильства

Не мовчати, якщо ви або ваші близькі стали жертвами насильства.

Підтримувати людей, які стали жертвами насильства — за потреби надавати психологічну, матеріальну та юридичну допомогу.

Важливо подбати про дітей, якщо вони стали жертвами чи свідками домашнього насильства. З дитиною обов'язково повинен попрацювати психолог, аби допомогти пережити та переосмислити цей травматичний досвід.

Куди звертатися у разі вчинення насильства?

102 — Національна поліція України

1547 — Урядова лінія з протидії домашньому насильству (працює у тестовому режимі)

0 800 500 335 (безкоштовний номер для стаціонарного телефона) / 116 123 (безкоштовно з мобільного) — Національна "гаряча" лінія з протидії домашньому насильству

0 800 500 225 / 116 111 — Національна "дитяча" гаряча лінія

0 800 213 100 — Єдиний контакт центр системи безоплатної правової допомоги

"Якщо ви чуєте, що ваші сусіди гучно сваряться і сварка переходить у насильство, зателефонуйте в поліцію. Людина, яка потерпає від насильства, не завжди може або готова викликати поліцію самостійно", – наголосила Супрун.

Не варто вважати, що це не ваша справа, а родина розбереться сама. Дуже часто людина, над якою вчиняють насильство, боїться чи соромиться це визнати і готова навіть терпіти.



Домашнє насилля на карантині / Інфографіка 24 каналу

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