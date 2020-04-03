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Донька померлої жінки звинувачує мера Конотопа в брехні про коронавірус у її матері

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ПЛР-тести на коронавірус / rubryka.com

Донька померлої 59-річної жінки звинувачує мера Конотопа Артема Семеніхіна в брехні. Він стверджував, що жінка померла від коронавірусу, але аналізи показали негативний результат.

Про це написала у Фейсбук Олена Приходько, донька померлої і виклала фото результату ПЛР-тесту. 

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За її словами, рідні та близькі люди не змогли нормально попрощатися з жінкою та відчули цькування. 

Боляче, коли в час важкої утрати із-за пустих обвинувачень замість підтримки ти підпадаєш під загальне цькування, коли знайомі відвертаються, коли замість слів співчуття чуєш звинувачення. І я не в образі на людей, бо більшість просто залякані інформацією, яку повідомляють ЗМІ, адже це говориться офіційно,
– розповіла жінка. 

В поширені неправдивої інформації вона звинувачує мера Конотопа Артема Семеніхіна. Вона не погоджується з тим, що про її матір розповсюдили неправдиву інформацію.

"Замість того, аби заспокоювати населення в такий важкий емоційно час, тоді коли навколо ми тільки і чуємо звідусіль про загрозу – він сіє паніку, робить піар і славу на чужому горі, використовує неперевірену або і взагалі вигадану власною уявою інформацію і несе її в масу, розголошує фейк на всю країну", – сказала Приходько.

Тому жінка очікує від Артема Семеніхіна вибачень.

Редакція Здоров'я 24 звернулася до міського голови Конотопа за коментарем, але поки не отримала відповіді. 

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Лікування Конотоп
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