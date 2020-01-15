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Донорські органи навчилися зберігати впродовж тижня без заморожування

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Продовжили ghblfnyscnm органів для трансплантації / pixabay.com

Вчені зі Швейцарії розробили "штучне тіло", здатне підтримувати життєдіяльність органів. Це може спростити процедуру трансплантації та збільшити кількість донорських органів.

Фахівці Цюрихського університету, перебуваючи в пошуках способів зберігати донорські органи в придатному для пересадки стані, розробили пристрій, який здатний імітувати умови організму людини й тим самим продовжувати життя органів, пише журнал Nature Biotechnology.

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Як працює "штучне тіло"?

"Штучне тіло", яке розробили швейцарські вчені, дозволяє в автоматичному режимі контролювати рівень цукру та інсуліну в штучній крові, підтримувати необхідний її рівень, а також видаляти з неї шкідливі речовини. Система працює повністю автономно і не вимагає постійного контролю з боку людини.

Органи для трансплантації навчилися зберігати тиждень
Органи для трансплантації навчилися зберігати тиждень \ unsplash.com

Чим це може бути корисно? 

Випробування на печінці свиней показали, що "штучне тіло" в змозі підтримувати орган в стані, що дозволяє подальшу трансплантацію, впродовж тижня. Подальші випробування на людській печінці, яка була непридатна для пересадки, показали, що пристрій не тільки зберігає життєдіяльність органу, але навіть в певному сенсі покращує його стан, знижуючи кількість мертвих клітин і рівень запалення.

Автори роботи впевнені, що їхнє дослідження дозволить підвищити ефективність пересадки органів, а також допоможе в лікуванні деяких захворювань, що нині вважаються невиліковними.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Лікування Трансплантація
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