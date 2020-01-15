Донорські органи навчилися зберігати впродовж тижня без заморожування
Вчені зі Швейцарії розробили "штучне тіло", здатне підтримувати життєдіяльність органів. Це може спростити процедуру трансплантації та збільшити кількість донорських органів.
Фахівці Цюрихського університету, перебуваючи в пошуках способів зберігати донорські органи в придатному для пересадки стані, розробили пристрій, який здатний імітувати умови організму людини й тим самим продовжувати життя органів, пише журнал Nature Biotechnology.
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Як працює "штучне тіло"?
"Штучне тіло", яке розробили швейцарські вчені, дозволяє в автоматичному режимі контролювати рівень цукру та інсуліну в штучній крові, підтримувати необхідний її рівень, а також видаляти з неї шкідливі речовини. Система працює повністю автономно і не вимагає постійного контролю з боку людини.
Органи для трансплантації навчилися зберігати тиждень \ unsplash.com
Чим це може бути корисно?
Випробування на печінці свиней показали, що "штучне тіло" в змозі підтримувати орган в стані, що дозволяє подальшу трансплантацію, впродовж тижня. Подальші випробування на людській печінці, яка була непридатна для пересадки, показали, що пристрій не тільки зберігає життєдіяльність органу, але навіть в певному сенсі покращує його стан, знижуючи кількість мертвих клітин і рівень запалення.
Автори роботи впевнені, що їхнє дослідження дозволить підвищити ефективність пересадки органів, а також допоможе в лікуванні деяких захворювань, що нині вважаються невиліковними.
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