Донорство під час карантину: медики б'ють на сполох

Під час карантину донорів крові стає все менше. Хтось не може дістатись до центру здачі, а хтось просто боїться. Медики вже б'ють на сполох, адже навіть під час епідемії люди народжують або потребують термінових операцій.

Кров та її компоненти необхідні пацієнтам з хронічними хворобами, під час операцій, пологів і для постраждалих від нещасних випадків. Нині ще кров є, але за час карантину ситуація значно погіршується і кількість запасів стрімко зменшується.

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"Крім того, що обмежений трафік по місту, всі позакривали навчальні заклади, а якраз представники вищих навчальних закладів наші часті активні донори. І, відповідно, буквально за тиждень почали у нас знижуватися запаси", – пояснив директор КНП Київський міський центр крові Олександр Сергієнко.

Крім того, через численні фейки та паніку люди бояться інфікуватися чи інфікувати інших.

Центри крові суворо дотримуються карантинних заходів:

У приміщенні, яке ще й регулярно обробляється, дозволено бути не більш як 10 особам.

Доступні дезінфектори.

Діє попередній запис на точний час здачі і медики ще більш прискіпливо оглядають потенційного донора.

"Ризи, гіпотетично, передачі є, але він поки не доведений. Це перше. Друге – для того, щоб убезпечити реципієнта ми на вході донору проводимо термометрію і проводимо анкетування", – пояснив Сергієнко.

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Донора розпитують, зокрема, чи не подорожував він останнім часом і чи не спілкувався з потенційно інфікованими. Крім того, здана кров буде під карантином щонайменше два тижні і якщо у донора підтвердять Covid-19, кров на переливання не дадуть. Про проблему знають і у Центрі громадського здоров'я – саме тому нині медики відмовились від планових операцій.

"Щодня мінімум 30 донорів має приходити до Центру крові, щоб підтримати всі лікарні, щоб вони могли ургентно надавати допомогу. Така ситуація ще в Одеській та Полтавській областях", – сказала керівниця відділу безпеки крові Центру громадського здоров'я України Ірина Славінська.



Як підготуватися до здачі крові / Інфографіка 24 каналу