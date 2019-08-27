Допомогти онкохворим дітям замість дарувати букети вчителям закликає фонд "Таблеточки"

Благодійний фонд "Таблеточки" закликав дітей, батьків, вчителів і вихователів долучитися до щорічної акції "Благодійність замість квітів". У межах цієї акції пропонують подарувати на 1 вересня вчителю або вихователю дитсадка всього один букет від класу або групи, а решту грошей передати на допомогу онкохворим дітям.

У фонді також закликали вчителів і вихователів розповісти про цю акцію "Благодійність замість квітів" у своїх школах, дитсадках або на сторінках соцмереж. Для цього можна використати готові плакати та ілюстрації.

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Як долучитися до акції "Благодійність замість квітів"?

Батькам та дітям:

Зробіть благодійний внесок на користь онкохворих дітей на сайті благодійної кампанії.

Роздрукуйте сертифікат про благодійний внесок та подаруйте його разом з букетом від усього класу або від групи.

Вчителям та вихователям:

Напишіть про підтримку акції на своїй сторінці у Facebook, Instagram або в іншій соцмережі.

Роздрукуйте плакати на підтримку акції та повісьте на шкільному стенді або в іншому приміщенні.

Про деталі акції можна дізнатися за посиланням. До слова, ця акція відбувається 5-ий рік поспіль. Партнерами є проекти "Освіта.ua" та "Розвиток дитини".

Що відомо про благодійний фонд "Таблеточки"З 2011 року фонд бореться з дитячим раком в Україні. За цей час фонд допоміг понад 3 тисячам 500 дітей, зібравши для допомоги 185 мільйонів 900 тисяч гривень. Завдяки акції "Благодійність замість квітів" за 5 років діти отримали допомогу на 430 тисяч гривень.

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