Допоможи лікарям: МОЗ закликає побути вдома "ще трохи" – відео

У Міністерстві охорони здоров'я закликали людей побути вдома ще трохи. Мовляв, саме це допоможе щонайшвидше побороти пандемію, зняти карантин і повернутися до звичайного життя.

Відео з закликом залишатися вдома МОЗ опублікувало у своєму фейсбуці.

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У Міністерстві запропонували уявити свій звичайний карантинний день у захисному костюмі. Там зауважили, що цей експеримент можна перервати у будь-який момент, чого не можуть зробити лікарі.

Ти можеш зупинити цей експеримент і видихнути. Вони – поки ні. Допоможи їм – побудь вдома. Ще трохи,

– наголосили у Міністерстві охорони здоров'я.

Ролик про важливість дотримання карантину: дивіться відео



Як Україна буде виходити з карантину / інфографіка 24 каналу