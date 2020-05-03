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Допоможи лікарям: МОЗ закликає побути вдома "ще трохи" – відео

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У МОЗ закликали допомогти лікарям дотриманням карантину
У МОЗ закликали допомогти лікарям дотриманням карантину / afp.com

У Міністерстві охорони здоров'я закликали людей побути вдома ще трохи. Мовляв, саме це допоможе щонайшвидше побороти пандемію, зняти карантин і повернутися до звичайного життя.

Відео з закликом залишатися вдома МОЗ опублікувало у своєму фейсбуці.

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У Міністерстві запропонували уявити свій звичайний карантинний день у захисному костюмі. Там зауважили, що цей експеримент можна перервати у будь-який момент, чого не можуть зробити лікарі.

Ти можеш зупинити цей експеримент і видихнути. Вони – поки ні. Допоможи їм – побудь вдома. Ще трохи,
– наголосили у Міністерстві охорони здоров'я.

Ролик про важливість дотримання карантину: дивіться відео

карантин, як Україна буде виходити
Як Україна буде виходити з карантину / інфографіка 24 каналу

Автор: Василь Денисюк
Теги: Карантин в Україні 2020 Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Коронавірус в Україні Здоров'я Медицина
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