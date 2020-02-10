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Дорослий рак можливо діагностувати ще в дитинстві

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ДНК допоможе діагностувати рак / unsplash.com

Вчені виявили, що пухлини виробляють добре помітні сигнали за десятки років до розвитку раку. Отже, дорослий рак можна розпізнати в дитячому віці.

Дослідники виявили, що генетичні мутації, що живлять ріст пухлин, можна зафіксувати ще в дитячому віці пацієнта. Отже, в майбутньому дітей можна проводити через ДНК-аналіз заради пошуку специфічних мутацій, що допоможе запобігти розвитку важких хвороб, пише The Daily Mail.

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Як діагностують рак за ДНК?

Власне, аналіз ДНК дитини можна зробити й в наші дні, але це дорого, якщо експерти не знають, що шукати. Тому не можна зробити його обов'язковим для усіх. Нині подібні аналізи проводять для пошуку специфічних мутацій, якщо є дані, що вони можуть з'явитися (наприклад, через батьків).

ДНК-тести допоможуть діагностувати рак
ДНК-тести допоможуть діагностувати рак / Фото: unsplash.com

Дослідження показало, що при пухлинах яєчників генетичні зміни відбуваються рано – часом за 50 років до виникнення раку. Саму цю пухлину називають "тихою вбивцею", оскільки до останньої стадії вона себе не проявляє. А коли з'являються такі симптоми, як втрата апетиту і здуття, жінки довго приймають їх за проблеми з травленням, а правильний діагноз ставлять зовсім пізно.

Вчені лондонського Francis Crick Institute розробили перший атлас генетичних мутацій по цілому спектру типів раку. Уже відомо, які мутації в генах можуть за роки і десятиліття до розвитку хвороби викликати понад 30 різних пухлин. Тепер необхідно створити доступний за вартістю універсальний генетичний тест, що дозволяє вчасно отримувати цю інформацію

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Профілактика захворювань Новини Здоров'я Лікування Онкозахворювання
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