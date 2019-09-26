Дослідники назвали хворобу, яку провокують запалені ясна

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Здоров'я ясен
Здоров'я ясен / www.ccyp.com

Люди з періодонтозом частіше страждають від гіпертонії. Ймовірно, хвороби мають спільну причину.

Фахівці з Університетського коледжу Лондона виявили зв’язок між запаленнями ясен і ризиком підвищеного тиску, розповідає New Atlas.

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Такі висновки підтверджує метааналіз 81 дослідження, який охоплює жителів 26 країн.

За словами вчених, кореляція між складністю періодонтозу і гіпертонією була лінійною. Чим гірший стан ясен, тим вищий ризик підвищеного тиску.


Запалені ясна провокують гіпертонію

Помірний періодонтоз підвищує ймовірність гіпертонії на 22%, а важка ступінь пародонту – на 49%.

При цьому стверджувати, що періодонтоз призводить до гіпертонії – не варто, підкреслюють дослідники.

З 12 досліджень цієї теми, п’ять експериментів довели, що терапія періодонтозу покращує стан серцево-судинної системи.

Поки автори висувають дві гіпотези: або обидва стани викликані запальними процесами в організмі, або певними бактеріями в порожнині рота.

І хоч причини поки не зовсім досліджені, стан порожнини рота вже сьогодні можна вважати маркером, який виявляє пацієнтів з підвищеним ризиком гіпертонії.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Здорове життя Профілактика захворювань Серцево-судинні захворювання
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