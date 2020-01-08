24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Доведено: діабет призводить до серцевої недостатності

46 Читать новость на русском
Діабет є фактором розвитку хвороб серця / unsplash.com

Цукровий діабет визнали незалежним фактором ризику серцевої недостатності. Діабет підриває здоров'я серця навіть за відсутності структурних аномалій.

Серцева недостатність може бути наслідком гіпертонії, ішемічної хвороби серця чи іншого супутнього стану серцево-судинної системи. Результати вчених з клініки Мейо (США) доводять, що цукровий діабет є однією з причин цих станів.

Читайте також: Який фактор збільшує ризик діабету у сім разів

Пацієнти з діабетом мають підвищені шанси на розвиток серцевого нападу навіть без структурної аномалії серця. Експеримент тривав 10 років, у ньому брали участь 116 пацієнтів з цукровим діабетом, а також 232 здорових добровольців.

За 10 років майже у кожного п'ятого пацієнта з діабетом розвивалася серцева недостатність незалежно від інших причин. У здорових учасників серцеву недостатність діагностували тільки у 12%.


Цукровий діабет є фактором розвитку серцевих захворювань/Фото:Unsplash

Коли вчені проаналізували смертність, розвиток серцевого нападу або інсульту у двох групах, то статистичної значущості між групами не спостерігалося.

Цукровий діабет є незалежним чинником ризику розвитку серцевої недостатності. Наша робота повинна стати основою для нових досліджень, аби допомогти пацієнтам з діабетом швидше діагностувати захворювання і стежити за його розвитком,
– зазначив співавтор дослідження Хорнг Чен.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
сьогодні
62583
Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Здорове життя Здорове харчування дослідження Діабет Серцево-судинні захворювання
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
31 грудня 2019 22:43 Як пити, щоб не було похмілля
Олександр Бевза 6407
30 грудня 2019 21:01 Найважливіші відкриття в медицині у 2019 році
Анастасія Лукашевська 5878
30 грудня 2019 14:40 Найцікавіші міфи, які спростувала Супрун у 2019 році
Анастасія Лукашевська 2441
26 грудня 2019 16:02 Чим найбільше хворіли українці у 2019 році
Вероніка Климська 1347
25 грудня 2019 10:00 Як кліматичні зміни вплинули на здоров'я людства у 2019 році та скільки людей загинуло
Анастасія Кушпіт 1010
Новини
Більше новин
Залиште відгук