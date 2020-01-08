Доведено: діабет призводить до серцевої недостатності

Цукровий діабет визнали незалежним фактором ризику серцевої недостатності. Діабет підриває здоров'я серця навіть за відсутності структурних аномалій.

Серцева недостатність може бути наслідком гіпертонії, ішемічної хвороби серця чи іншого супутнього стану серцево-судинної системи. Результати вчених з клініки Мейо (США) доводять, що цукровий діабет є однією з причин цих станів.

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Пацієнти з діабетом мають підвищені шанси на розвиток серцевого нападу навіть без структурної аномалії серця. Експеримент тривав 10 років, у ньому брали участь 116 пацієнтів з цукровим діабетом, а також 232 здорових добровольців.

За 10 років майже у кожного п'ятого пацієнта з діабетом розвивалася серцева недостатність незалежно від інших причин. У здорових учасників серцеву недостатність діагностували тільки у 12%.



Цукровий діабет є фактором розвитку серцевих захворювань/Фото:Unsplash

Коли вчені проаналізували смертність, розвиток серцевого нападу або інсульту у двох групах, то статистичної значущості між групами не спостерігалося.

Цукровий діабет є незалежним чинником ризику розвитку серцевої недостатності. Наша робота повинна стати основою для нових досліджень, аби допомогти пацієнтам з діабетом швидше діагностувати захворювання і стежити за його розвитком,

– зазначив співавтор дослідження Хорнг Чен.

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