Доведено: ми схильні переїдати в компанії близьких людей

Усі люблять зустрічі з рідними чи друзями, це хороший привід повеселитись, поговорити, а часто й поїсти разом. Посиденьки з близькими заряджають нас емоціями, гарним настроєм, а вчені кажуть, що й надлишком калорій.

Дослідники з Університету Бірмінгема провели масштабний аналіз 42 робіт і виявили, що споживання їжі в компанії провокує людей переїдати.

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Спільні трапези з рідними змушують нас переїдати

Ті люди, які їдять разом з іншими, з’їдають на 48% більше, ніж тоді, коли їдять самі.

Наприклад, жінки з надмірною вагою в компанії з’їдали на 29% більше, ніж тоді, коли їли одні.



Ми з'їдаємо вдвічі більше в компанії близьких людей

В чому причина переїдань

Вчені пояснюють такий феномен соціальною взаємодією, яка сформувалася ще нашими предками.

Така соціальна взаємодія допомагала їм вижити.

Стародавні мисливці завжди ділили їжу один з одним і наїдались на випадок голоду. Це й призвело до того, що звичка переїдати сформувалась в контексті спільних трапез.

Позаяк, коли ми їмо в компанії, ми зміцнюємо соціальні зв’язки, а це також привід переїдати.

Цікаво, що коли ми їмо в компанії малознайомих людей, то навпаки з’їдаємо менше, ніж на одинці.



Пам'ятайте, що ви зустрілись з рідними, аби гарно провести час, а не поїсти

Як зменшити шкоду від спільних трапез

Аби мінімізувати шкоду від спільних трапез з рідними, намагайтеся контролювати кількість з’їденої їжі.

Обирайте якісні продукти. Нехай за вашим столом буде більше свіжих овочів та фруктів, легких закусок та менше солодощів.

Пам'ятайте, що вино та інший алкоголь теж мають свою калорійність.

Після застілля добре прогулятись. А ще краще – змінюйте харчові звички.

Інколи сімейний суботній обід можна замінити сімейним пікніком.