Доведено: нервова система відіграє ключову роль в боротьбі з інфекціями

Вчені з'ясували, що нервова система впливає на поширення бактерій. Нове розуміння роботи захисних сил організму проти бактеріальних інфекцій відкриває нові можливості лікування.

Вчені з Гарварду і Єльського університету виявили, що реакція організму на бактеріальні інфекції відрізняється від загальноприйнятого науковим співтовариством уявлення.

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Досі вважалося, що у відповідь на бактерії активізуються імунні клітини. Тепер вчені з'ясували, що в боротьбі з інфекціями ключову роль відіграють нервові клітини кишківника.

Раніше ми вважали, що імунні та кишкові бар'єрні клітини взаємодіють між собою для формування захисту від патогена. Насправді це не так. Саме нервова система повідомляє їм, що робити,

– зазначив співавтор дослідження Річард Флавелл.

Суть дослідження

Експерименти свідчать, що нервові клітини кишківника вивільняють цитокіни, які борються з інфекцією.

Цитокіни – що це? Цитокіни — клас пептидів та білків, якуі регулюють міжклітинні і міжсистемні взаємодії в організмі: виживання клітин, стимуляцію або пригнічення їх росту, диференціацію, функціональну активність і апоптоз, а також забезпечують узгодженість дії імунної, ендокринної і нервової систем.

Коли вчені видалили інтерлейкін-18 з імунних клітин мишей, то вони все ще могли чинити опір поширенню бактерій сальмонели.

Це означає, що ні імунні клітини, ні бар'єрні клітини кишківника не відповідають за необхідну організму імунну відповідь.

Однак коли вони видалили цитокіни з нервових клітин, гризуни стали вразливими до інфекцій.

Це вказує на їх ключову роль в боротьбі з бактеріями,

– резюмували дослідники.



Вчені видалили з нервових клітин цитокіни/Фото:Unsplash

Тепер вчені планують досліджувати нові терапевтичні стратегії для атаки на бактерії через нервову систему.

Інша важлива зброя в боротьбі з інфекціями – сон, підтвердили вчені.

Виявилося, що процеси в організмі в нічний час мають дуже важливий вплив на здатність організму протистояти інфекціям.