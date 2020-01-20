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Доведено: рухи людей унікальні, як відбитки пальців

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Рухи людей унікальні

Те, як ми рухаємось, може багато говорити про наш характер. Зокрема, рухи під музику вказують на такі особливості людини, як невротичність, екстравагантність, настрій та навіть здатність співпереживати людям.

До того ж, дослідники зробили нове відкриття: танцювальні рухи людей, такі ж індивідуальні, як і відбитки пальців.

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Вчені розповіли, що визначили це зовсім випадково, вони досліджували чи може штучний інтелект визначити музичний жанр за танцювальними рухами людей. Відтак, вони залучили до експерименту понад 70 осіб, яких попросили станцювати під музику різних жанрів.

Як наслідок, комп'ютер не зміг розпізнати музичні жанри вірно, але визначив, хто з учасників танцює. У 94% випадків штучний інтелект вказав правильно на учасника незалежно від музичного стилю.

Танцювальні рухи людини унікальні – це свого роду відбиток пальця. Кожна людина має особливості в рухах, що залишаються незмінними,
– йдеться в доповіді автора дослідження Пасі Саарі.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я дослідження
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