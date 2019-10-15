Доведено: у чоловіків з великої родини краща якість сперми

Дослідники виявили, що з чим більшої родини чоловік, тим якісніша у нього сперма.

До такого висновку дійшли вчені з університету Юти, після чого представили своє дослідження на щорічних зборах Американського товариства репродуктивної медицини, повідомляє Naked Science.

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У дослідженні взяли участь 2182 чоловіків зі штату Юта. В кожного чоловіка взяли еякулят, аби підрахувати кількість живих рухливих сперматозоїдів на міліметр рідини. Згодом вчені вивчили історію сім'ю учасників дослідження аж до 1935 року.

Виявилося, що кожна дитина у родинному дереві додавала сучасному нащадку по 1,8 мільйона активних сперматозоїдів. Це означає, що родючість чоловіка успадковується.

Цікаво, що малодітні сім'ї також стабільно продовжують свій рід, залишаючись малодітними впродовж поколінь.

Варто зазначити, що у сучасному суспільстві кількість дітей у сім'ї найчастіше свідомо обмежується та регулюється не через біологічні, а через соціальні причини.

Що ще впливає на якість сперми чоловіка:

Гормональний дисбаланс;

Неопущені яєчка;

Генетичні аномалії;

ЗПСШ;

Зловживання алкоголем, наркотиками або тютюном;

Приймання деяких медичних препаратів;

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