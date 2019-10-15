Доведено: у чоловіків з великої родини краща якість сперми

194 Читать новость на русском
Доведено: у чоловіків з великої родини краща якість сперми
/ Unsplash

Дослідники виявили, що з чим більшої родини чоловік, тим якісніша у нього сперма.

До такого висновку дійшли вчені з університету Юти, після чого представили своє дослідження на щорічних зборах Американського товариства репродуктивної медицини, повідомляє Naked Science.

Читайте також: Тонкощі чоловічого оргазму – виявляється, все набагато складніше

У дослідженні взяли участь 2182 чоловіків зі штату Юта. В кожного чоловіка взяли еякулят, аби підрахувати кількість живих рухливих сперматозоїдів на міліметр рідини. Згодом вчені вивчили історію сім'ю учасників дослідження аж до 1935 року.

Виявилося, що кожна дитина у родинному дереві додавала сучасному нащадку по 1,8 мільйона активних сперматозоїдів. Це означає, що родючість чоловіка успадковується. 

Цікаво, що малодітні сім'ї також стабільно продовжують свій рід, залишаючись малодітними впродовж поколінь.

Варто зазначити, що у сучасному суспільстві кількість дітей у сім'ї найчастіше свідомо обмежується та регулюється не через біологічні, а через соціальні причини.

Що ще впливає на якість сперми чоловіка:

  • Гормональний дисбаланс;
  • Неопущені яєчка;
  • Генетичні аномалії;
  • ЗПСШ;
  • Зловживання алкоголем, наркотиками або тютюном;
  • Приймання деяких медичних препаратів;

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Як приготувати популярний салат "Мімоза": простий рецепт
15 жовтня
4705
Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Чоловіче здоров’я Діти
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Післяпологова депресія: як проявляється та чому її не можна ігнорувати
11 жовтня 18:00 Післяпологова депресія: як проявляється та чому її не можна ігнорувати
Анастасія Лукашевська 330
Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
11 жовтня 07:51 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза 28186
Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
5 жовтня 16:40 Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
Олександр Бевза 10409
Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
26 вересня 11:42 Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
Оксана Вербіцька 11007
Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель
24 вересня 20:00 Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель
Олександр Бевза 6634
Новини
Більше новин
Залиште відгук