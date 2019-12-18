Доведено: взимку треба працювати менше

Спеціалісти давно заявили про зв’язок між світловим днем і станом здоров’я. Нестача світла вважається однією з причин сезонних афективних розладів. А тепер дослідники заявили, що короткий робочий день може допомогти покращити самопочуття взимку.

Дослідники з Австралії оголосили результати дослідження працездатності взимку. Виявляється, ми повинні працювати менше, інакше порушується цілісність сну та відпочинку, біологічні ритми не синхронізовані, а людина відчуває безпорадність.

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Нестача сонця

Нестача сонця має вплив на усіх: хтось засмучується, через те, що доводиться прокидатися ще до світанку і повертатися з настанням темряви, а хтось має поганий настрій і відчуття безпомічності впродовж усіх трьох місяців.

Все тому, що ми продовжуємо жити у звичному режимі замість того, аби скорегувати свій режим під світловий день, зазначають вчені.



Взимку справді важче сконцентруватися на роботі/Фото: Unsplash

Якщо наші природні ритми вказують на те, що прокинутися потрібно о 9 ранку, тому що зараз темний зимовий день, але ми все ж встаємо рано – о 7 ранку, ми втрачаємо цілісність сну,

– пояснює Грег Мюррей, професор психології в Університеті Суинберн.

Біологічний годинник взимку

Природний ритм, або біологічний годинник – це 24-годинний таймер, який визначає, коли краще прокинутися та заснути.

Добре, коли людина працює в гармонії зі своїми біологічними ритмами, які є головним регулятором того, як на нас діє сонце.

За роботу біологічного годинника відповідають фоторецептори, що розташовані в глибині наших очей, відомі як ipRGC. Вони особливо чутливі до синього світла і відіграють визначну роль в процесах сну.



Біологічний годинник повинен бути синхронізованим із вашим денним розпорядком/Фото: Unsplash

Чи треба лягати спати пізніше?

Варто також розуміти, що якщо зимою слід прокидатися пізніше, то це не означає, що й засинати варто пізніше. За словами вчених, в зимові місяці людям частіше хочеться дрімати й спати більше.

Зокрема тому, що зимою організм виробляє більше мелатоніну.

Кращий спосіб покращити працездатність зимою – приходити на роботу пізніше.

Ваші результати на роботі стануть кращими взимку, кількість лікарняних теж зменшиться,

– зазначають вчені.