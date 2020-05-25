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Довели, що собака може заразитися коронавірусом від людини

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Людина може заразити собаку коронавірусом - 24 Канал
Людина може заразити собаку коронавірусом / Mercury News

Вчені встановили, що перші дві собаки, у яких діагностували коронавірус, заразилися від своїх господарів. Аналіз вірусних генетичних послідовностей у померанського шпіца та вівчарки виявив, що вони ідентичні тим, які знайшли у їхніх власників.

У обох собак виявили вірусні РНК і антитіла до SARS-CoV-2, а в організмі однієї з тварин взагалі циркулював живий вірус. Генетичний зв'язок підтверджує той факт, що збудник інфекції передався чотирилапим саме від їхніх господарів. Дослідження, проведене вченими з Гонконзького університету, опубліковали у журналі Nature.

До теми Чи можуть домашні улюбленці заразити людину коронавірусом

Ще вчені встановили, що шанси передати інфекцію своєму улюбленцю – досить невеликі. Лише 2 з 15 досліджених собак, які живуть у хворих на коронавірус людей, підхопили хворобу. Сам перебіг коронавірусу у тварин теж не був таким важким, як в людей. Нове дослідження підтверджує висновки попереднього, під час якого китайські вчені навмисно інфікували собак.

Відтак, дослідники рекомендують хворим на COVID-19 пацієнтам носити маску під час догляду за тваринами та обмежувати з ними контакт. 

Поки що дослідники не змогли встановити, чи можуть собаки передавати SARS-CoV-2 людям або іншим псам. Але вчені не хочуть зупинятися і планують проводити подальші дослідження.

Вже відомо, що SARS-CoV-2 потрапив в людську популяцію від кажанів. Але поки що зовсім не виключено, що коти або собаки стали проміжною ланкою. Оскільки в Китаї м'ясо цих тварин вживається в їжу – це один із варіантів початку спалаху хвороби.

Як домашні тварини передають коронавірус

Шляхи зараження коронавірусом серед тварин та людей / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Китай дослідження Світ тварин Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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