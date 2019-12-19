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Довели, що куріння вейпів пошкоджує ДНК

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Шкода вейпу та електронних сигарет / Pexels

Вчені довели, що вейпінг сильно шкодить здоров'ю в довгостроковій перспективі. У заправках для вейпів вони виявили близько 40 шкідливих хімічних речовин.

Фахівці з університету Рочестера довели, що ароматизатори викликають хронічні запальні процеси та пошкоджують ДНК, що є важливим фактором ризику розвитку раку, повідомляє Rochester.

До теми: Від куріння вейпа померли 52 людини у США, 1 в Бельгії та 2 у Великобританії

Дослідники вивчили склад таких додатків: фруктово-ягідний мікс, Вірджинія, ментол, крем-брюле, огірок, манго і м'ята, та виявили в них близько 40 токсичних речовин, які шкідливі для людини. Серед них були вуглеводні та летючі органічні сполуки, більшість з яких використовуються в промисловості та шкідливі при вдиханні.  

Шкода вейпу
Вейпінг – токсичний для легень людини / Unsplash

Згодом вчені провели експеримент з тканинами легенів та бронхів людини, впливаючи на них парою від вейпів. Це викликало запалення та погіршило цілісність епітеліальних клітин.

Запалення та погіршення цілісності  епітеліальних клітин призводить до погіршення тканин розвитку респіраторних захворювань. Вплив парів вейпа пошкоджував й ДНК в клітинах легенів, що може призвести до раку. 

Куріння електронних сигарет викликає дисфункцію легенів, що вважаються важливими факторами майбутніх важких захворювань. Досить імовірно, порушення спровокує у людини серйозні проблеми в довгостроковій перспективі,
– заявив автор дослідження Ірфан Рахман.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я дослідження Здорове життя Онкозахворювання ДНК Вейп і електронні цигарки
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