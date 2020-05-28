Друга хвиля коронавірусу: цього разу може обійтися без тотального карантину

Міністерство охорони здоров'я буде пропонувати іншу стратегію боротьби з COVID-19 під час другої хвилі. Усі заходи спрямують на запобігання нового і суворого карантину.

Для боротьби з COVID-19 у новому етапі оберуть іншу стратегію. Про це головний санлікар і заступник міністра МОЗ Віктор Ляшко заявив в ефірі телеканалу "Прямий".

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Друга хвиля коронавірусу: чого чекати

Україні варто готуватися до другої хвилі коронавірусу і не варто бути надто оптимістичними. Вона може піти за сценарієм грипу та грипоподібних захворювань.

Коли ми в перший раз заходили в тотальний карантин, ми поступово послаблюємо заходи ... Цей досвід буде оцінений експертами, і ми будемо пропонувати зовсім іншу стратегію боротьби, коли буде друга хвиля,

– зазначив Ляшко.

Він також додав, що зараз потрібно запобігти нашаруванню різних інфекцій, щоб грип та коронавірус не циркулювали разом.

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