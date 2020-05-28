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Друга хвиля коронавірусу: цього разу може обійтися без тотального карантину

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Яким може бути карантин за другої хвилі коронавірусу
Яким може бути карантин за другої хвилі коронавірусу / Фото 24 каналу

Міністерство охорони здоров'я буде пропонувати іншу стратегію боротьби з COVID-19 під час другої хвилі. Усі заходи спрямують на запобігання нового і суворого карантину.

Для боротьби з COVID-19 у новому етапі оберуть іншу стратегію. Про це головний санлікар і заступник міністра МОЗ Віктор Ляшко заявив в ефірі телеканалу "Прямий".

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Друга хвиля коронавірусу: чого чекати

Україні варто готуватися до другої хвилі коронавірусу і не варто бути надто оптимістичними. Вона може піти за сценарієм грипу та грипоподібних захворювань.

Коли ми в перший раз заходили в тотальний карантин, ми поступово послаблюємо заходи ... Цей досвід буде оцінений експертами, і ми будемо пропонувати зовсім іншу стратегію боротьби, коли буде друга хвиля,
– зазначив Ляшко.

Він також додав, що зараз потрібно запобігти нашаруванню різних інфекцій, щоб грип та коронавірус не циркулювали разом.

Який стан із поширенням коронавірусу в Україні наразі

  • Показники останніми тижнями йдуть так би мовити "нога в ногу": немає різкого підвищення кількості випадків, проте і немає стрімкого спаду.
  • Станом на 28 травня в Україні на COVID-19 захворіли 22 382 людини, за останню добу – 477 нових.
  • 8 434 людей одужали, 420 осіб – за попередню добу.
  • Статистичні дані про поширення COVID-19 в Україні прогнозують оптимістичний сценарій розвитку епідемії. Однак, про те, що Україна омине другу хвилю коронавірусу, говорити не можна.

 

Автор: Вероніка Климська
Теги: Міністерство охорони здоров’я Віктор Ляшко Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Лікування Здоров'я Новини України
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