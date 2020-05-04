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Друга хвиля епідемії коронавірусу може бути важчою, ніж перша, – епідеміологиня

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Друга хвиля епідемії коронавірусу буде важчою, ніж перша - 24 Канал
Друга хвиля епідемії коронавірусу буде важчою, ніж перша / Pixabay

Епідеміологиня Ірина Колеснікова заявила, що друга хвиля епідемії COVID-19, на яку очікують в Україні восени, може бути значно важчою, ніж перша.

За словами завідувачки кафедри епідеміології в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця Ірини Колеснікової, причина ускладненості перебігу другої хвилі COVID-19 полягає в тому, що в цей період розпочнеться зростання захворюваності на сезонний грип, про це вона заявила в коментарі для APnews.

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Колеснікова вважає, що накладення симптомів коронавірусу на симптоми сезонного грипу може призвести до ще важчих ускладнень під час перебігу хвороби.

Так, вона (друга хвиля епідемії коронавірусу, – ред.) може бути важчою, ніж перша. Оскільки восени з жовтня починається черговий сезон грипу, а накладення сезонного грипу на коронавірусну інфекцію може давати дуже важкі наслідки,
– сказала Колеснікова.

За її словами цілком ймовірно, що під час другої хвилі епідемії COVID-19 в Україні вже впровадять масове тестування. Колеснікова підкреслила, що суворість карантину залежатиме від того, скільки людей на той час перехворіє на коронавірус. 

Разом з тим, епідеміологиня підозрює, що після пом'якшення карантинних обмежень українці почнуть нехтувати санітарно-гігієнічними правилами, що також може позначитись на епідеміологічній ситуації. 

Важкість другої хвилі епідемії коронавірусу може стосуватися і перебігу хвороби, і кількості інфікованих. Ще тому, що ближче до осені, влітку, після ослаблення і навіть скасування карантину, людям властиво вже настільки розслаблятися, що цілком можливо нехтування елементарними правилами, в першу чергу санітарно гігієнічними та соціальною відповідальністю теж,
– зазначила вона.

Послаблення карантину інфографіка 24 канал
Послаблення карантину / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Прогнози 2020 Грип в Україні
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