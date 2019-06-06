Друге довічне ув'язнення за вбивство 85 пацієнтів: вирок німецькому медбратові

Суд у Німеччині виніс вирок про друге довічне ув'язнення для 42-річного Нільса Хегель – медбрата, котрий з 2000-го по 2005 роки за допомогою препаратів вбив щойнаменше 85 пацієнтів.

Хегель працював в Дельменхорсті і Ольденбурзі на півночі Німеччини. За допомогою препаратів він викликав у пацієнтів зупинку серця, а потім намагався їх реанімувати. Про це повідомляє DailyStar.

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Суддя, що виносив другий вирок, сказав, що ці злочини "за межами розуміння". У поліції вважають, що вбивств могло бути більше 200, однак довести це наврядчи можна – у засудженого спостерігали провали в пам'яті, більшість потенційних жертв кремували. Сам він зізнався лише в 43 злочинах.

За словами психіатра, який проводив експертизу, у обвинувачуваного є розлади особистості, такі як відсутність сорому, провини та співчуття, але всі вони не були настільки серйозними, щоб вбивця не відчував відповідальності за свої вчинки.

BREAKING: German nurse who murdered 85 patients with lethal drugs jailed for life #Germany #NielsHoegel https://t.co/NSV9rkV3kM pic.twitter.com/ZmplzHzYAS — Daily Star (@Daily_Star) June 6, 2019

Що відомо про попередні інциденти

У перший раз Хегель засудили до довічного ув'язнення в лютому 2015 року за два вбивства і кілька замахів на вбивство пацієнтів інтенсивної терапії в лікарні Дельменхорст. Німецьке законодавство передбачає можливість для засудженого на довічне ув'язнення подати прохання про умовно-дострокове звільнення через 15 років, проте Хегель цієї можливості позбавили.