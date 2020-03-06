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Дружина українця з коронавірусом заявила, що його стан погіршується, – ЗМІ

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Дружина українця з коронавірусом заявила, що його стан погіршується, – ЗМІ / Getty Images

У той час, коли медики у Чернівцях переконують, що стан чернівчанина з коронавірусом покращується, його дружина спростовує цю інформацію.

Про це йдеться у сюжеті ТСН

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Дружина хворого чоловіка сказала, що вона з ним на постійному телефонному зв'язку. За її словами, стан чернівчанина погіршився, він під крапельницею. Вона додала, що є підозра про початок запального процесу.

Зробили йому флюорографію. Лежить він зараз під крапельницею. Голос ослаблений. Дуже ослаблений у порівнянні з двома днями тому. Є підозра, що запальний процес уже почався. Його стан, таке відчуття, що погіршується, але не поліпшується,
– сказала дружина хворого на коронавірус українця.

Вона додала, що хотіла б побачити, як лікують її чоловіка, чим і які аналізи йому роблять.

Раніше голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук під час брифінгу сказав, що стан хворого стабільний. 4 березня завідувачка інфекційного відділення обласної лікарні, де перебуває чоловік, повідомила, що у нього покращилися показники температури тіла.

корнавірус
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Новини Чернівців Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Здорове життя
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