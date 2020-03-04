24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

Дружину хворого на коронавірус чернівчанина помістили на обсервацію у військовий госпіталь

-
Дружину хворого на коронавірус чернівчанина помістили на обсервацію у військовий госпіталь / Getty Images

Жінку хворого на коронавірус чоловіка забрали на обсервацію у військовий госпіталь після мітингу місцевих мешканців біля одного з чернівецьких будинків, де вона проживає, із закликами про її ізоляцію.

Про це інформує голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук під час брифінгу.

Читайте також: У Чернівцях спростували чутки про те, що дружина чернівчанина хвора на коронавірус

Ми її перемістили та ізолювали до військового шпиталю. Але це не є шпиталізація, вона не хвора,
–  повідомляє Осачук.

Відомо, що у дружини інфікованого медики взяли аналізи, проте вони ще не доставлені в лабораторію для дослідження.

Натомість хворого чоловіка направили на обсервацію до медзакладу. Додамо, за словами Віктора Ляшка, наразі в Україні підозрюють шість людей на захворювання коронавірусом.

Що відомо про хворого?

На брифінгу Чернівецької ОДА зазначили, що хворий – чоловік середнього віку. Він разом з дружиною подорожували літаком в Італію з Румунії й навпаки, а до України – на автомобілі. Близький контакт у нього був лише з дружиною.

Також відомо, що у хворого поки немає ускладнень у вигляді вірусної пневмонії. Про діагноз хворий дізнався у свій день народження.

Коронавірус

Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

7 туристичних місць в Україні, які розквітають навесні
сьогодні
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
28 лютого 16:23 Секретар РНБО порадив їсти цибулю і часник проти коронавірусу: пояснюємо, чому це маячня
Олександр Бевза
27 лютого 21:00 Тест: Що ви знаєте про коронавірус
Олександр Бевза
27 лютого 14:17 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
25 лютого 14:48 Арбідол і коронавірус: чи справді радянський препарат може вилікувати Covid-19
Олександр Бевза
22 лютого 09:30 Як не купити фальсифіковані ліки та що робити, якщо це сталося
Олександр Бевза
Новини
Більше новин
Залиште відгук