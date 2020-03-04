Дружину хворого на коронавірус чернівчанина помістили на обсервацію у військовий госпіталь
Жінку хворого на коронавірус чоловіка забрали на обсервацію у військовий госпіталь після мітингу місцевих мешканців біля одного з чернівецьких будинків, де вона проживає, із закликами про її ізоляцію.
Про це інформує голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук під час брифінгу.
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Ми її перемістили та ізолювали до військового шпиталю. Але це не є шпиталізація, вона не хвора,
– повідомляє Осачук.
Відомо, що у дружини інфікованого медики взяли аналізи, проте вони ще не доставлені в лабораторію для дослідження.
Натомість хворого чоловіка направили на обсервацію до медзакладу. Додамо, за словами Віктора Ляшка, наразі в Україні підозрюють шість людей на захворювання коронавірусом.
Що відомо про хворого?
На брифінгу Чернівецької ОДА зазначили, що хворий – чоловік середнього віку. Він разом з дружиною подорожували літаком в Італію з Румунії й навпаки, а до України – на автомобілі. Близький контакт у нього був лише з дружиною.
Також відомо, що у хворого поки немає ускладнень у вигляді вірусної пневмонії. Про діагноз хворий дізнався у свій день народження.
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу
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