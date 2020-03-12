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Дружину прем'єр-міністра Канади перевіряють на коронавірус: Трюдо самоізолювався

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Джастін і Софі Трюдо самоізолювалися через коронавірус / AFP

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і його дружина Софі перебувають на самоізоляції через коронавірус.

Про перевірку сім'ї Трюдо на коронавірус пише CTV News

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У дружини Джастіна Трюдо – Софі виявили симптоми коронавірусу. У прем'єра симптомів немає.

Саміт, який повинен відбутися в Оттаві, скасований. Трюдо проводитиме брифінги та зустрічі в телефонному режимі або за допомогою відеозв'язку.

Як відомо, у Канаді зафіксували першу смерть від коронавірусу у країні. Від інфекції помер чоловік, який проживав у будинку для літніх людей. Загалом в країні підтвердили 117 випадків зараження коронавірусом.

Коронавірус у цифрах
Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Джастін Трюдо Канада Лікування
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