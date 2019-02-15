Друзі генетично ближчі, ніж незнайомці

Вчені знайшли ще одне підтвердження існування "соціального генома".

Друзі та однокласники виявилися генетично ближчі один одному, ніж сторонні люди. Вчені прийшли до такого висновку, порівнявши 5200 зразків, зібраних в рамках програми по оцінці здоров'я американських школярів.

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Учасників, які погодилися на збір генетичного матеріалу, також попросили вказати в анкетах імена близьких друзів, йдеться у дослідженні американських вчених.

Подібність більшою мірою поширюється на ділянки геному, що регулюють когнітивні функції – зокрема, пов'язані з навчанням. При цьому генетики виявили подібності в ділянках, що відповідають за ріст, вагу і інші зовнішні характеристики.



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У авторів роботи дві версії, чому так відбувається: або ми несвідомо вибираємо друзів по інтелектуальному рівню, або дружимо з тими, кого і так "відібрали" по успішності – наприклад, з однокласниками або одногрупниками.

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