Друзі генетично ближчі, ніж незнайомці

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Друзі мають схожий геном
Друзі мають схожий геном / unsplash.com

Вчені знайшли ще одне підтвердження існування "соціального генома".

Друзі та однокласники виявилися генетично ближчі один одному, ніж сторонні люди. Вчені прийшли до такого висновку, порівнявши 5200 зразків, зібраних в рамках програми по оцінці здоров'я американських школярів.

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Учасників, які погодилися на збір генетичного матеріалу, також попросили вказати в анкетах імена близьких друзів, йдеться у дослідженні американських вчених.

Подібність більшою мірою поширюється на ділянки геному, що регулюють когнітивні функції – зокрема, пов'язані з навчанням. При цьому генетики виявили подібності в ділянках, що відповідають за ріст, вагу і інші зовнішні характеристики.

Друзі і ДНК
Схоже ДНК в ділянці, яка відповідає за когнітивні функції 

У авторів роботи дві версії, чому так відбувається: або ми несвідомо вибираємо друзів по інтелектуальному рівню, або дружимо з тими, кого і так "відібрали" по успішності – наприклад, з однокласниками або одногрупниками.

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Теги: Здоров'я Психологія Здорове життя Освіта
Джерело: 24 Канал
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