Друзі є індикатором самооцінки людини – дослідження

Вчені майже два десятиліття досліджували, як соціальні відносини впливають на самооцінку людини.

Нещодавно спеціалісти з Університету Берна провели метааналіз та дійшли висновків, що наявність хороших друзів може підіймати самооцінку.

Читайте також: Самотність дуже негативно впливає на мозок: пояснення науковців

Вчені проаналізували 52 дослідження, в яких взяли участь понад 47 000 учасника з 1992 до 2016 року.

Та виявили, що позитивне соціальне становище, соціальна підтримка чи соціальне визнання допомагають формувати самооцінку у людей у віці від 4 до 76 років.

Тобто, чим більше у вас друзів і чим краща у вас комунікація з оточенням, тим впевненіше ви себе відчуваєте.

Автори також зазначають, що зв’язок працює й у зворотному напрямку: люди з високою самооцінкою притягують ще більше друзів.

Це таке собі коло взаємодії: хороша комунікація батьків з дітьми призводить до того, що дитина впевненіше себе почуває в суспільстві, а значить буде мати більше друзів та знайомих протягом всього життя.