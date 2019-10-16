Думка вчених: чи дійсно раціон може провокувати акне

Багато людей уникає в раціоні певних продуктів, бо сподіваються, що це допоможе їм мати гарну здорову шкіру. Зокрема, вважається, що раціон може бути ключовим фактором, що провокує акне. Вчені розповіли, що є черговим міфом про догляд за шкірою, а що правдою.

Нове дослідження, яке оголосили на конгресі Європейської академії дерматології та венерології в Мадриді, базується на даних 6700 осіб.

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Вчені дійшли висновку, що молочні та солодкі продукти дійсно збільшують ризики прогресування акне.

Суть дослідження

50% людей, які були в дослідницькій групі, говорили про те, що вживають молочні продукти.

Також дослідники встановили зв’язок між проблемами зі шкірою та щоденним вживанням солодких напоїв та солодких продуктів.

Дослідження не встановило прямого зв'язку вживання солодощів та молочних продуктів із причиною появи акне, але погоджуються, що вплив на прогресування хвороби – значний.

Науковці резюмують, що білки з молочних продуктів можуть впливати на генетичну інформацію у шкірі, що призводить до запалення, посиленої роботи сальних залоз і, ймовірно, висипань.



Краще обирати рослинне молоко

Цукор та шкіра

Доктор Фран Е. Кук-Болден, сертифікований дерматолог та косметичний хірург зазначив, що навіть без доданого цукру молочні продукти містять багато цукру через лактозу.

Пояснення чому молочні продукти асоціюються з вуграми, я хочу почати із цитати :" Цукор – отрута ". А молочні продукти містять лактозу, форму цукру", - зазначив Кук-Болден.

Кук-Болден зазначив, що є все більше свідчень того, як цукор може негативно впливати на наші органи.

"Ми маємо багато доказів, хоча точний механізм ще не визначений, що цукор стимулює запалення не тільки при вуграх, але й багатьох різних захворюваннях, але, безумовно, при вуграх, це спричиняє загострення".



Не лише десерти містять цукор, сир або хліб теж мають високий глікемічний індекс

Екологія та захворювання

Також причинами акне, згідно з цим дослідженням, є стрес та забруднене повітря. Навіть сезонні зміни погоди та жорсткі косметичні процедури – можуть бути факторами розвитку акне.

Якщо у вас є прищі і ви не можете їх позбутися, навіть після того, як змінили режим харчування та режим догляду за шкірою, можливо, прищі є симптомом основного стану, захворювання, зокрема, синдрому полікістозних яєчників.