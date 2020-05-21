Два революційні відкриття про вакцинацію та імунітет до коронавірусу

Наразі наукову спільноту турбує два ключових питання: чи надасть вакцина реальний захист від COVID-19 та чи формується імунітет у людей, які перехворіли на недугу, чи захистить їх це від повторного зараження. Дві серії доклінічних експериментів американських дослідників свідчать про те, що на обидва питання можна відповісти ствердно.

Вчені з Медичного центру Бет Ісраель провели дві серії експериментів з макаками. Спершу вони довели, що експериментальні ДНК-вакцини захистили тварин від зараження коронавірусною хворобою. У другому етапі дослідження – показали, як формується захисний імунітет у тварин, які побороли COVID-19.

Читайте також: 90% населення вразливе до коронавірусу: друга хвиля попереду

Дослідження вакцини

Дію вакцини протестували на 25 макаках, при цьому в експериментів брали участь також 10 тварин, як контрольна група, тобто всього вакцину протестували на 35 макаках. Всі щеплені тварини продемонстрували здатність виробляти нейтралізуючі антитіла проти SARS-CoV-2. Через три тижні після повторної вакцинації їх інфікували, щоб оцінити ступінь захисту вакцини.

У восьми щеплених мавп вірусу не виявили, інші тварини мали значно нижче вірусне навантаження у порівнянні з контрольною групою. В цілому, кращий показник вироблення антитіл був у тварин з низькою концентрацією вірусу в організмі.

Тобто, одних тварин вакцина захистила повністю, а інших тільки частково.

Актуально: Коронавірус впливає на мозок: лікарі описали головні симптоми

Формування імунітету

Другий етап досліджень довів, що тварини, які перехворіли COVID-19 формували природний захисний імунітет проти повторного зараження інфекцією.

Вчені піддали дев'ять тварин зараженню через місяць після одужання і виявили, що імунітет майже повністю захищав їх від повторного інфікування.

Дослідження є важливим аргументом того, що розроблення ефективної вакцини проти COVID-19 все-таки можливе. Але для того, аби оцінити тривалість імунного захисту від повторного інфікування, випробувань недостатньо.

Такі висновки також свідчать про те, що формування популяційного імунітету до COVID-19, принаймні на час, але все-таки можливе.