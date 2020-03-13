Два автобуси з українцями з Італії завернули на кордоні зі Словенією: відео

В ніч на 13 березня на словенському кордоні прикордонникии завернули два автобуси з українцями, які повертались з Італії.

Про це 24 каналу розповів водій одного з рейсових автобусів. За його словами, прикордонники без пояснення сказали приблизно 100 українцям з автобусів повертатись назад в Італію.

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"Транзитом ми їдемо через Словенію. На кордоні Італія – Словенія нас зупинила поліція, перевірила документи та виміряла температуру і без жодних пояснень заявили, що Словенія закрита і потрібно повертатись назад в Італію. Ні в кого не було температури – ні у водіїв, ні у пасажирів. Просто без жодних пояснень вони нас повернули назад", – пояснив водій Василь.

Водій сказав, що наразі вони перебувають на кордоні між Італією та Словенією, люди категорично відмовляються повертатись назад в країну. Поліція та консульство намагаються розв'язати цю проблему.

"Зараз ми в такій ситуації, що вияснюється питання, що з нами робити. З нами зв'язувалось консульство і з Мілану, і з Словенії. Казали, що підняли питання на найвищий рівень, ми чекаємо інформації", – додав він.

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