Два автобуси з українцями з Італії завернули на кордоні зі Словенією: відео
В ніч на 13 березня на словенському кордоні прикордонникии завернули два автобуси з українцями, які повертались з Італії.
Про це 24 каналу розповів водій одного з рейсових автобусів. За його словами, прикордонники без пояснення сказали приблизно 100 українцям з автобусів повертатись назад в Італію.
Важливо Австрія та Словенія закрили кордон з Італією через коронавірус
"Транзитом ми їдемо через Словенію. На кордоні Італія – Словенія нас зупинила поліція, перевірила документи та виміряла температуру і без жодних пояснень заявили, що Словенія закрита і потрібно повертатись назад в Італію. Ні в кого не було температури – ні у водіїв, ні у пасажирів. Просто без жодних пояснень вони нас повернули назад", – пояснив водій Василь.
Водій сказав, що наразі вони перебувають на кордоні між Італією та Словенією, люди категорично відмовляються повертатись назад в країну. Поліція та консульство намагаються розв'язати цю проблему.
"Зараз ми в такій ситуації, що вияснюється питання, що з нами робити. З нами зв'язувалось консульство і з Мілану, і з Словенії. Казали, що підняли питання на найвищий рівень, ми чекаємо інформації", – додав він.
Два автобуси з українцями застрягли на кордоні Італія – Словенія: відео
Що відомо про коронавірус в Італії: коротко
- Італія стала країною в Європі, яка найбільше потерпіла від спалаху коронавірусу. За загальними показниками інфікованих та загиблих через вірус Італія перебуває на другому місці після Китаю, який і став джерелом коронавірусу.
- Так, станом на 13 березня в Італії від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, вже померли 1016 людей. Загалом кількість хворих на Covid-2019 у країні перевищила 15 тисяч людей.
- За даними BBC, середній вік померлих від коронавірусу в Італії становить 81 рік, переважно це чоловіки (72%).
- В Італії заборонили публічні зібрання, закрили перукарні, салони краси, заклади харчування, зокрема бари і ресторани.Пересуватися у межах Італії можна буде лише з поважної причини – на роботу, через стан здоров'я або у зв'язку з сімейними обставинами.