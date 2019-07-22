Два келихи вина врятували жінку від смертельної хвороби

25-річній британці Лорен Фіренце два келихи вина допомогли вчасно діагностувати рак, відтак вилікуватись від смертельної недуги.

Після того, як дівчина випила вина, вона відчула сильний "нездоровий" свербіж на руці. Спочатку вона не звернула на це належної уваги. Проте за два місяці, коли знову вирішила випити келих вина, симптоми повторились, пише Daily Mail.

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Тоді Фіренце вирішила звернутися до лікаря. Їй діагностували лімфому Ходжкіна на четвертій стадії на правій легені. Саме ця злоякісна пухлина має серед симптомів сильний свербіж і біль у животі після вживання алкоголю.



Лорен Фіренце подолала рак

Всього за три місяці дівчині довелось пройти шість курсів хіміотерапії. Лікування виявилось дієвим – пухлини більше немає. Але Фіренце має пройти ще два курси хіміотерапії, аби попередити рецидив.

Більше про основні симптоми лімфоми, лікування та профілактику – читайте у матеріалі Здоров'я 24.

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