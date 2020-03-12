Два нових випадки коронавірусу в Україні: лікарка пояснила, як не допустити поширення

В Україні зафіксували два нових випадки зараження коронавірусом – у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області. Про те, як запобігти подальшому поширенню коронавірусу – в ефірі 24 каналу розповіла епідеміологиня Людмила Мухарська.

Вона зазначила, що найнебезпечнішою ситуація стане тоді, коли українці почнуть масово повертатись з Італії додому.

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"Там (в Італії – 24 канал) дуже багато наших людей. Оскільки там все закрито і люди не мають роботи, то можлива така ситуація, що вони почнуть повертатися в Україну", – сказала епідеміологиня.

За її словами, у такому випадку потрібно буде ретельно перевіряти та проводити їм тестування на вірус. Мухарська додала, що в цьому Україні потрібно покращитись.

Це те, що називається "нульовим пацієнтом", від нього може піти розповсюдження збудника. Якщо ми їх не виявимо, то буде важко втримати ситуацію в країні і кількість хворих почне зростати,

– пояснила лікарка.

На її думку, саме держава має донести до мігрантів правильну інформацію, адже навіть якщо при перетині кордону у них не буде симптом коронавірусу – не можна бути повністю спокійним. Ознаки захворювання можуть з'явитись вже перебуваючи певний час в Україні.

"У такому випадку вони зобов'язані звернутись до свого лікаря та пояснити ситуацію", – додала Мухарська.

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Також епідеміологиня вважає, що ситуацію з хворим на коронавірус чернівчанином вже локалізовано.

Ми знаємо, що у нього було мало контактів і вони (ці люди – 24 канал) нам відомі. Тому можемо вважати, що ми це локалізували,

– сказала Мухарська.



Міфи і правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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