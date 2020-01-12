Два яблука в день знижують рівень "поганого" холестерину

За дослідженнями, які провели британські вчені, два яблука на день знижують "поганий" холестерин. У такий спосіб можна зменшити ризик інфаркту або інсульту.

Результати дослідження, яке проводилося вченими з британського Університету Рідінга, опублікувало видання The Times Hub. Як відомо, скупчення холестерину закупорюють кровоносні судини і артерії.

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Вчені залучили до експерименту, який проходив 8 тижнів, 40 людей. Кожного дня учасники мали їсти по два яблука, а лікарі перевіряли рівень "поганого" холестерину в крові. У результаті дослідження було з'ясовано те, що в учасників з підвищеним рівнем холестерину зменшився показник "поганого" холестерину майже на 4%. А також британські дослідники помітили, що судини після 8 тижнів вживання двох яблука щодня стали гнучкішими і менш напруженими.

Відтак лікарі рекомендують їсти яблука два рази на день, адже це може знизити ризик серцевого нападу та високого артеріального тиску. Додамо, що найкраще куштувати фрукти окремо від іншого прийому їжі, у якості перекусів.

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