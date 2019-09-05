Дві квартири у Києві і дачний будинок: яку нерухомість декларує Зоряна Скалецька

Уляну Супрун у кріслі очільниці Міністерства здоров'я замінила 39-річна Зоряна Скалецька. Що у своїй декларації вказала нова міністерка?

Хто така Зоряна Скалецька – дізнайтесь більше у матеріалі журналістів 24 каналу.

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До 2017 року вона була заміжня за нардепом Верховної Ради 8-го скликання Олександром Черненком, проте після розлучення взяла прізвище Скалецька. В деяких джерелах ще можна натрапити на інформацію про нову очільницю МОЗ за прізвищем чоловіка – Зоряна Черненко.

Яку нерухомість вказала у декларації Зоряна Скалецька?

У декларації про доходи за 2018-й рік вказала квартиру у Києві площею 71,6 метрів квадратних, де записані також двоє її дітей. Нею Скалецька володіє з 2011-го року – на той час вона коштувала 1 469 732 гривні.

Ще одна квартира у столиці площею трохи більше 50 квадратів з'явилась у нової міністерки у 2013-му. На момент набуття її вартість оцінювали у 380 тисяч гривень. Тут прописаний син Маркіян.

У Києві Скалецька також декларує невеликий дачний будинок площею 69,6 метрів квадратних і земельну ділянку площею трохи більше, ніж 5 соток. На момент набуття у квітні 2013-го року разом ця нерухомість коштувала трохи менше 700 тисяч гривень.



Зоряна Скалецька – міністерка охорони здоров'я в уряід Олексія Гончарука / Фото із фейсбук

У своїй декларації урядовиця вказала ще квартиру площею 60 м кв у Бородянці на Київщині, де прописана її донька Ярина.

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