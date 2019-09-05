Дві квартири у Києві і дачний будинок: яку нерухомість декларує Зоряна Скалецька

364 Читать новость на русском
Зоряна Скалецька: що відомо про її нерухомість
Зоряна Скалецька: що відомо про її нерухомість / Getty images

Уляну Супрун у кріслі очільниці Міністерства здоров'я замінила 39-річна Зоряна Скалецька. Що у своїй декларації вказала нова міністерка?

Хто така Зоряна Скалецька – дізнайтесь більше у матеріалі журналістів 24 каналу.

Актуально! Зоряна Скалецька назвала першочергові завдання МОЗ

До 2017 року вона була заміжня за нардепом Верховної Ради 8-го скликання Олександром Черненком, проте після розлучення взяла прізвище Скалецька. В деяких джерелах ще можна натрапити на інформацію про нову очільницю МОЗ за прізвищем чоловіка – Зоряна Черненко.

Яку нерухомість вказала у декларації Зоряна Скалецька?

У декларації про доходи за 2018-й рік вказала квартиру у Києві площею 71,6 метрів квадратних, де записані також двоє її дітей. Нею Скалецька володіє з 2011-го року – на той час вона коштувала 1 469 732 гривні.

Ще одна квартира у столиці площею трохи більше 50 квадратів з'явилась у нової міністерки у 2013-му. На момент набуття її вартість оцінювали у 380 тисяч гривень. Тут прописаний син Маркіян.

У Києві Скалецька також декларує невеликий дачний будинок площею 69,6 метрів квадратних і земельну ділянку площею трохи більше, ніж 5 соток. На момент набуття у квітні 2013-го року разом ця нерухомість коштувала трохи менше 700 тисяч гривень.

Зоряна Скалецька МОЗ
Зоряна Скалецька – міністерка охорони здоров'я в уряід Олексія Гончарука / Фото із фейсбук

У своїй декларації урядовиця вказала ще квартиру площею 60 м кв у Бородянці на Київщині, де прописана її донька Ярина.

Хто увійшов до уряду Олексія Гончарука: інфографіка 24 каналу

Кабінет міністрів Олексій Гончарук міністри інфорграфіка

До теми: Маєток під Києвом і кілька квартир: що відомо про нерухомість Дмитра Разумкова

blog_ava
Ураган "Доріан" обійшов Флориду та наближається до Південної Кароліни: останні новини
сьогодні
10574
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Новини політики Медицина Міністерство охорони здоров’я Зоряна Скалецька Новини нерухомості Новини нерухомості України Новини Києва
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
4 вересня 13:57 Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
9694
Як перестати боятись стоматологів
3 вересня 16:00 Як перестати боятись стоматологів
Олександр Бевза 478
Що робити, якщо в дитини діагностували аутизм
2 вересня 20:00 Що робити, якщо в дитини діагностували аутизм
Олександр Бевза 2720
Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
1 вересня 09:44 Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
Олександр Бевза 12154
Варикоз: симптоми, профілактика і лікування
27 серпня 07:49 Варикоз: симптоми, профілактика і лікування
4532
Новини
Більше новин
Залиште відгук