24 Канал Техно Lifestyle Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

Дводенне немовля померло від COVID-19

-
Смерть від коронавірусу
Смерть від коронавірусу / Getty Images

Немовля, якому було 2 дні, померло від COVID-19 в Південно-Африканській Республіці. Ймовірно, що це наймолодша жертва коронавірусу у світі.

Окрім того, немовля народилося передчасно – повідомляє ВВС з посиланням на міністра здоров'я Південної Африки, доктора Звелі Мхізе.

До теми Африка після коронавірусу: загроза голоду, холери та тероризму

За його словами, вже після народження дитина мала проблеми з диханням і відразу потребувала вентиляції легень.

За інформацією міністерства охорони ПАР, мати з дитиною пройшли тест на COVID-19 і отримали позитивні результати.
 
Директор Африканського центру контролю захворювань (CDC) доктор Джон Нкенгасонг, відповідаючи на запитання BBC, чи це наймолодша жертва COVID-19 в Африці,  зазначив: "Наскільки нам відомо, це перший такий випадок, про який знають у CDC, по всій Африці".

Що відомо про COVID-19 в ПАР

  • У Південній Африці захворіли на COVID-19 понад 18 тисяч людей.
  • Жертвами COVID-19 стало 339 людей.
  • Як зазначають песимістичні прогнози, жертвами вірусу у ПАР можуть стати понад 40 тисяч людей.
  • Наприкінці березня Південна Африка запровадила один з найсуворіших карантинів у світі.
Автор: Катерина Козачинська
Теги: Новини Здоров'я Жертви Коронавірус COVID-19 ПАР Африка Здорове життя Здоров'я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
МОЗ стверджує, що морська вода і сонце вбиває коронавірус: чи підтверджує це наука
18 травня , 18:42 МОЗ стверджує, що морська вода і сонце вбиває коронавірус: чи підтверджує це наука
Анастасія Лукашевська
Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
17 травня , 14:06 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Олександр Бевза
Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
15 травня , 12:42 Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
Вікторія Кутьїна