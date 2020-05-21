Дводенне немовля померло від COVID-19

Немовля, якому було 2 дні, померло від COVID-19 в Південно-Африканській Республіці. Ймовірно, що це наймолодша жертва коронавірусу у світі.

Окрім того, немовля народилося передчасно – повідомляє ВВС з посиланням на міністра здоров'я Південної Африки, доктора Звелі Мхізе.

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За його словами, вже після народження дитина мала проблеми з диханням і відразу потребувала вентиляції легень.

За інформацією міністерства охорони ПАР, мати з дитиною пройшли тест на COVID-19 і отримали позитивні результати.

Директор Африканського центру контролю захворювань (CDC) доктор Джон Нкенгасонг, відповідаючи на запитання BBC, чи це наймолодша жертва COVID-19 в Африці, зазначив: "Наскільки нам відомо, це перший такий випадок, про який знають у CDC, по всій Африці".

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